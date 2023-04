4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Muri holt sich drei Punkte gegen Windisch Muri gewinnt am Donnerstag zuhause gegen Windisch 2:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Rejuan Kunjrini für Windisch. In der 54. Minute traf er zum 1:0. In der 71. Minute baute Ridvan Lezami den Vorsprung für Windisch auf zwei Tore aus (2:0). Durch einen Doppelschlag rettete sich Muri noch einen Punkt. Matthias Frick erzielte in Minute 85 das 1:2. Nur fünf Minuten später sorgte Tobias Stutzer für den Ausgleich.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Windisch gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Armend Ramadani (71.) und Albin Kolica (96.). Ausserdem gab es bei Windisch weitere sechs gelbe Karten. Für Muri gab es keine Karte.

Muri reiht sich nach dem Spiel auf Rang 3 ein. Muri spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Falke Lupfig (Rang 12). Zu diesem Spiel kommt es am 14. April (20.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Windisch reiht sich nach dem Spiel auf Rang 10 ein. Im nächsten Spiel kriegt es Windisch daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Juventina Wettingen 1a. Diese Begegnung findet am 14. April statt (20.15 Uhr, Dägerli, Windisch).

Telegramm: FC Muri 2b - FC Windisch 2 2:2 (0:0) - Brühl, Muri AG – Tore: 54. Rejuan Kunjrini 0:1. 71. Ridvan Lezami 0:2. 85. Matthias Frick (Penalty) 1:2.90. Tobias Stutzer 2:2. – Muri: Kevin Meyer, David Meyer, Matthias Frick, Noah Köchli, Ivo Nietlispach, Calvin Koch, Fabrice Moser, Manuel Wild, Tobias Stutzer, Dimitri Etterlin, Joel Moser. – Windisch: Dario Accardi, Dario Valentino, Sinthuyan Ravindrarajah, Armend Ramadani, Luigi Lleshaj, Edi Cerimovic, Sabarees Chandran, Ridvan Lezami, Eduard Lleshaj, Jejuan Kunjrini, Rejuan Kunjrini. – Verwarnungen: 15. Sinthuyan Ravindrarajah, 43. Rejuan Kunjrini, 53. Armend Ramadani, 65. Eduard Lleshaj, 66. Albin Kolica, 87. Albin Bushi – Ausschlüsse: 71. Armend Ramadani, 96. Albin Kolica.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.04.2023 17:13 Uhr.