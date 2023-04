4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Muri gewinnt deutlich gegen Kölliken Muri gewinnt am Sonntag zuhause gegen Kölliken 4:0.

(chm)

Per Penalty traf Sean Meier in der 11. Minute zur 1:0-Führung für Muri. Diogo Correia Borges erhöhte in der 13. Minute zur 2:0-Führung für Muri. Muri erhöhte in der 18. Minute seine Führung durch Philippe Miksa weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Brayen Rosario Silva Galati in der 90. Minute, als er für Muri zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Ermal Krasniqi von Muri erhielt in der 80. Minute die gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Kölliken ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 14).

Muri machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 9. Muri hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Muri siegte zudem erstmals auswärts.

Für Muri geht es auswärts gegen FC Mellingen 2 (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (15.00 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Mit der Niederlage rückt Kölliken in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit drei Punkten neu Platz 13. Für Kölliken war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Mit dem siebtplatzierten FC Fislisbach 2 kriegt es Kölliken als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 6. Mai statt ( Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Muri 2a - FC Kölliken 2b 4:0 (3:0) - Brühl, Muri AG – Tore: 11. Sean Meier (Penalty) 1:0.13. Diogo Correia Borges 2:0. 18. Philippe Miksa 3:0. 90. Brayen Rosario Silva Galati 4:0. – Muri: Noah Früh, Michael Spielmann, Diogo Correia Borges, Nils Bruckhoff, Matthias Frick, Fabian Nikaj, Fabian Nikolovski, Enis Misini, Christian Schaad, Sean Meier, Philippe Miksa. – Kölliken: Manuel Graf, David Martins Da Rocha, Samuel Müller, Banyaphon Thanitsorn, Endrit Rrustemaj, Nicola Zimmermann, Ibrahim Sinani, Leandro Suter, Alban Kukeli, Dinis Bagnibov, Astrit Ukaj. – Verwarnungen: 80. Ermal Krasniqi.

