4. Liga, Gruppe 3 Muri entscheidet Spitzenduell gegen Villmergen für sich – Villmergen verliert nach vier Siegen Muri setzt seine Siegesserie auch gegen Villmergen fort. Das 3:0 zuhause am Freitag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Dimitri Etterlin brachte Muri 1:0 in Führung (55. Minute). Durch ein Eigentor (Fabio Caruso) erhöhte sich die Führung für Muri in der 79. Minute auf 2:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Manuel Wild in der 84. Minute, als er für Muri zum 3:0 traf.

Bei Muri gab es vier gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Villmergen erhielt: Christopher Prischl (72.)

Mit einem Tore-Schnitt von 3.6 Toren pro Spiel ist Muri bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Muri. Das Team liegt mit 28 Punkten auf Rang 2. Muri hat bisher neunmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Muri spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Spreitenbach 1b (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (20.15 Uhr, Mittlerzelg, Spreitenbach).

Trotz der Niederlage bleibt Villmergen auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 28 Punkte auf dem Konto. Villmergen hat bisher neunmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Villmergen spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Merenschwand 1 (Rang 8). Diese Begegnung findet am 24. Oktober statt (16.00 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Telegramm: FC Muri 3 - FC Villmergen 2b 3:0 (0:0) - Brühl, Muri AG – Tore: 55. Dimitri Etterlin 1:0. 79. Eigentor (Fabio Caruso) 2:0.84. Manuel Wild 3:0. – Muri: Kevin Meyer, Lars Widmer, Christian Villars, Dario Engel, Nicola Weber, Dimitri Etterlin, Patrik Räber, Tobias Stutzer, Yannick Fischer, Joel Moser, René Schneider. – Villmergen: Erfan Zamani, Morris Meyer, Fabio Caruso, Flavio Serratore, Colin Graf, Christopher Prischl, Luca Lustenberger, Dario Cavallaro, Mergim Gara, Dario Saracino, Mariano Mazzotta. – Verwarnungen: 5. Nicola Weber, 70. Lars Widmer, 72. Christopher Prischl, 86. Yannick Fischer, 90. Marco Räber.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Niederwil 2 - FC Spreitenbach 1b 0:4, FC Muri 3 - FC Villmergen 2b 3:0

Tabelle: 1. FC Villmergen 2b 12 Spiele/28 Punkte (57:24). 2. FC Muri 3 12/28 (43:13), 3. FC Bünz-Maiengrün 1 11/25 (27:13), 4. FC Spreitenbach 1b 12/25 (44:28), 5. KF Liria 11/24 (48:29), 6. FC Falke Lupfig 11/20 (30:20), 7. FC Turgi 1b 11/13 (27:31), 8. FC Merenschwand 1 11/13 (25:33), 9. FC Mutschellen 3 11/12 (25:33), 10. FC Bremgarten 2 11/10 (24:31), 11. FC Sarmenstorf 2b 11/10 (19:37), 12. FC Niederwil 2 12/10 (14:49), 13. FC Mellingen 2a 11/8 (12:23), 14. FC Othmarsingen 2 11/2 (11:42).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.10.2021 01:37 Uhr.

Mehr zum Aargauer Regionalsport:

Regionalfussball: So hoch ist die Impfquote bei den Aargauer Zweitligisten

Regionalfussball: «Wenn nötig, wechsle ich mich ein»: Warum der Gränichen-Trainer seinen Spielerpass reaktiviert hat

Windisch Statt Newcastle: Warum der Sohn von FCZ-Legende Shaun Bartlett in der Fussball-Provinz landet

EHC Olten: Die unfassbare Geschichte des Eliot Antonietti