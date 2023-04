4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Muhen mit Sieg gegen Kölliken Muhen gewinnt am Samstag zuhause gegen Kölliken 3:2.

(chm)

Kölliken ging zunächst in Führung, als Nicolas Wyss in der 8. Minute traf. Dann glich aber Nico Keisker (26.) für Muhen aus. Nils Amrein in der 30. Minute und Nils Amrein in der 34. Minute brachten Muhen sodann 3:1 in Führung. Kölliken kam in der 70. Minute noch auf 2:3 heran, als Luca Romeo traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Noah Liuzzi von Kölliken erhielt in der 35. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Muhen hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.5 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Muhen: Mit zwölf Punkten liegt das Team auf Rang 4. Muhen hat bisher viermal gewonnen und einmal verloren.

Muhen tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Gränichen 2b an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 5. Mai statt (20.00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Nach der Niederlage büsst Kölliken zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 7. Kölliken hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Kölliken verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel trifft Kölliken in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte FC Suhr 2. Zu diesem Spiel kommt es am 6. Mai (19.30 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Muhen - FC Kölliken 2a 3:2 (3:1) - Breite/Gemeinde, Muhen – Tore: 8. Nicolas Wyss 0:1. 26. Nico Keisker 1:1. 30. Nils Amrein (Penalty) 2:1.34. Nils Amrein 3:1. 70. Luca Romeo 3:2. – Muhen: Simon Peter, Simon Baumann, Marco Lüscher, Ivo Steiger, Robin Reding, Nico Keisker, Levin Zimmermann, Nils Amrein, Pascal Müller, Lukas Keisker, Simon Keisker. – Kölliken: Simon Nützi, Elia Tummarello, Jan Buchser, Jérôme Torgler, Luca Romeo, Joel Lüthy, Sadik Mujota, Banyaphon Thanitsorn, Noah Liuzzi, Pjeter Cubi, Nicolas Wyss. – Verwarnungen: 35. Noah Liuzzi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2023 01:04 Uhr.