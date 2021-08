4. Liga, Gruppe 1 Muhen holt sich drei Punkte gegen Oftringen Muhen gewinnt am Samstag zuhause gegen Oftringen 4:2.

Das erste Tor der Partie fiel für Muhen: Nick Ledergerber brachte seine Mannschaft in der 6. Minute 1:0 in Führung. Zum Ausgleich für Oftringen traf Dario Baumann in der 7. Minute. Emir Rakovic brachte Oftringen 2:1 in Führung (25. Minute).

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 57. Minute, als Nico Keisker für Muhen traf. Das Tor von Simon Keisker in der 67. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Muhen. Das letzte Tor der Partie fiel in der 87. Minute, als Jean Luc Stecher für Muhen auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Sherom Lüscher von Muhen erhielt in der 79. Minute die gelbe Karte.

In der Tabelle verbessert sich Muhen von Rang 6 auf 2. Das Team hat sechs Punkte. Muhen hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Im nächsten Spiel trifft Muhen auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Entfelden 2. Das Spiel findet am Mittwoch (1. September) statt (20.15 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Oftringen rutscht in der Tabelle von Rang 2 auf 3. Das Team hat sechs Punkte. Oftringen hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Oftringen spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Aarau (Rang 14). Die Partie findet am Mittwoch (1. September) statt (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Telegramm: FC Muhen 1 - FC Oftringen 2 4:2 (1:2) - Breite/Gemeinde, Muhen – Tore: 6. Nick Ledergerber 1:0. 7. Dario Baumann 1:1. 25. Emir Rakovic 1:2. 57. Nico Keisker 2:2. 67. Simon Keisker 3:2. 87. Jean Luc Stecher 4:2. – Muhen: Simon Peter, Marco Lüscher, Bryan Schoder, Ivo Steiger, Robin Reding, Nils Amrein, Nick Ledergerber, Matteo Conti, Lukas Keisker, Simon Keisker, Nico Keisker. – Oftringen: Mikail Simsek, Muhammet Zeray, Gregor Schütz, Emircan Durgut, Alessandro Quaino, Lukas Woodtli, Stefano Cardoso Baptista, Emir Rakovic, Mario Weber, Dario Baumann, Yasam Simsek. – Verwarnungen: 79. Sherom Lüscher.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Muhen 1 - FC Oftringen 2 4:2, FC Aarburg 1 - FC Aarau 2:0, FC Rothrist 2 - FC Kölliken 2a 7:3

Tabelle: 1. FC Gränichen 2 3 Spiele/7 Punkte (8:2). 2. FC Muhen 1 3/6 (9:7), 3. FC Oftringen 2 3/6 (8:7), 4. FC Masis Aarau 3/6 (7:4), 5. FC Rothrist 2 3/6 (19:7), 6. FC Aarburg 1 3/6 (7:5), 7. FC Suhr 2 2/3 (2:6), 8. SC Schöftland 3 2/3 (6:3), 9. FC Kölliken 2a 2/3 (6:9), 10. SC Zofingen 2 2/3 (8:2), 11. FC Entfelden 2 3/3 (3:5), 12. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 3/1 (5:7), 13. FC Ljiljan 2/0 (1:20), 14. FC Aarau 2/0 (1:6).

