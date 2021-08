4. Liga, Gruppe 1 Muhen gewinnt klar gegen Aarau – Simon Keisker mit drei Toren Muhen gewinnt am Freitag auswärts gegen Aarau 4:1.

(chm)

Simon Keisker eröffnete in der 14. Minute das Skore, als er für Muhen das 1:0 markierte. Muhen baute in der 38. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Simon Keisker. In der 57. Minute gelang Aarau (Joel Brugues) der Anschlusstreffer (1:2).

In der 69. Minute baute Ivo Steiger den Vorsprung für Muhen auf zwei Tore aus (3:1). Simon Keisker schoss das 4:1 (86. Minute) für Muhen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.er Traf zum dritten Mal.

Gelbe Karten gab es bei Muhen für Simon Peter (30.) und Nick Ledergerber (85.). Bei Aarau erhielten Fabian Laube (87.) und Nicola Donati (90.) eine gelbe Karte.

Muhen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 6 ein. Das nächste Spiel trägt Muhen zuhause gegen das stark gestartete Team FC Oftringen 2 aus. Diese Begegnung findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Breite/Gemeinde, Muhen).

In der Tabelle steht Aarau nach dem ersten Spiel auf Rang 10. Aarau spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Aarburg 1. Das Spiel findet am 28. August statt (18.30 Uhr, Längacker, Aarburg).

Telegramm: FC Aarau - FC Muhen 1 1:4 (0:2) - Sportanlage Schachen Aarau, Aarau – Tore: 14. Simon Keisker 0:1. 38. Simon Keisker 0:2. 57. Joel Brugues 1:2. 69. Ivo Steiger 1:3. 86. Simon Keisker 1:4. – Aarau: Nikola Bozic, Nicola Donati, Andry Gutiérrez, Silvan Hänni, Pino Dietiker, Alexander Baumgartner, Fabian Laube, Joel Brugues, Timo Legler, Marc Bieri, Philippe Hennet. – Muhen: Simon Peter, Nick Ledergerber, Bryan Schoder, Ivo Steiger, Robin Reding, Nils Amrein, Nico Keisker, Matteo Conti, Lukas Keisker, Simon Keisker, Chiel Stecher. – Verwarnungen: 30. Simon Peter, 85. Nick Ledergerber, 87. Fabian Laube, 90. Nicola Donati.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Entfelden 2 - FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 2:1, FC Gränichen 2 - FC Suhr 2 5:0, FC Aarau - FC Muhen 1 1:4

Tabelle: 1. FC Gränichen 2 2 Spiele/6 Punkte (6:0). 2. FC Oftringen 2 1/3 (3:2), 3. FC Rothrist 2 1/3 (12:0), 4. FC Masis Aarau 1/3 (4:1), 5. FC Aarburg 1 1/3 (3:2), 6. FC Muhen 1 2/3 (5:5), 7. FC Suhr 2 2/3 (2:6), 8. FC Entfelden 2 2/3 (3:3), 9. FC Kölliken 2a 0/0 (0:0), 10. FC Aarau 1/0 (1:4), 11. FC Ljiljan 1/0 (0:12), 12. SC Zofingen 2 1/0 (0:1), 13. SC Schöftland 3 1/0 (2:3), 14. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 2/0 (3:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 23:26 Uhr.