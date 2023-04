4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Muhen bezwingt auswärts Türkiyemspor Sieg für Muhen: Gegen Türkiyemspor gewinnt das Team am Donnerstag auswärts 4:2.

(chm)

Gökhan Ilhan eröffnete in der 1. Minute das Skore, als er für Türkiyemspor das 1:0 markierte. Der Ausgleich für Muhen fiel in der 19. Minute (Nico Keisker). Das Tor von Filip Cornelius in der 31. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Türkiyemspor.

Gleichstand war in der 89. Minute hergestellt: Marvin Eng traf für Muhen. In der 90. Minute war es an Rafael Kobel, Muhen 3:2 in Führung zu bringen. Nur sieben Minute später traf Rafael Kobel erneut, so dass es in der 97. Minute 4:2 für Muhen hiess.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Muhen, Marco Lüscher (80.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Türkiyemspor erhielt: Mazlum Ozdemir (37.)

In der Tabelle steht Muhen nach dem zweiten Spiel auf Rang 3. Muhen spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Suhr 2 (Rang 10). Die Partie findet am Dienstag (11. April) statt (20.15 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Türkiyemspor reiht sich nach dem Spiel auf Rang 13 ein. Für Türkiyemspor geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Suhr 2 (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 14. April (20.15 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Telegramm: FC Türkiyemspor - FC Muhen 2:4 (2:1) - Sportanlage Schachen Aarau, Aarau – Tore: 1. Gökhan Ilhan 1:0. 19. Nico Keisker 1:1. 31. Filip Cornelius 2:1. 89. Marvin Eng 2:2. 90. Rafael Kobel 2:3. 97. Rafael Kobel 2:4. – Türkiyemspor: Fikret Ugur Emre, Baran Dalmis, Michael Vu, Gafur Ismailovski, Yonatan Kiflay, Tayfur Is, Gökhan Ilhan, Filip Cornelius, Anis Ameti, Gürkan Kilinç, Özgür Koçan. – Muhen: Simon Peter, Sherom Lüscher, Marco Lüscher, Ivo Steiger, Levin Zimmermann, Yannick Bregenzer, Nico Keisker, Pascal Müller, Jean Luc Stecher, Lukas Keisker, Simon Keisker. – Verwarnungen: 37. Mazlum Ozdemir, 80. Marco Lüscher.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1:

