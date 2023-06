4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Muhammed Özata führt Rothrist mit drei Toren zum Sieg gegen Beinwil am See Rothrist holt gegen Beinwil am See zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellensiebte gewinnt am Samstag gegen den Tabellen-13. 6:0.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Rothrist über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren fünf. Zur Halbzeitpause war das Team 1:0 in Führung gelegen.

Beinwil am See gelang kein Tor.

Matchwinner für Rothrist war Muhammed Özata, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Rothrist waren: Simone Franze (1 Treffer), Orestis Kokonas (1 Treffer) und Leonardo Antonio Ferreira Costa (1 Treffer)

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Beinwil am See sah Antonio Carlos Ferreira Santos (91.) die rote Karte. Gelb erhielt Antonio Carlos Ferreira Santos (88.). Rothrist kassierte vier gelbe Karten.

Rothrist hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.1 Tore pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Beinwil am See ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 4 (Rang 13).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Rothrist. Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 6. Rothrist hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Rothrist spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Schönenwerd-Niedergösgen 2 (Platz 8). Die Partie findet am 9. Juni statt (20.15 Uhr, Sportplatz Feld, Schönenwerd).

Für Beinwil am See hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 13. Für Beinwil am See war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Beinwil am See trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf SC Schöftland 3 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (17.30 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: FC Rothrist 2 - FC Beinwil am See 2 6:0 (1:0) - Stampfi, Rothrist – Tore: 24. Simone Franze 1:0. 47. Muhammed Özata 2:0. 49. Leonardo Antonio Ferreira Costa 3:0. 63. Muhammed Özata 4:0. 68. Orestis Kokonas 5:0. 81. Muhammed Özata 6:0. – Rothrist: Jeremy Schneeberger, Dominik Siegrist, Semir Elkaz, Samuel Gentizon, Marinko Perunicic, Minas Iakovidis, Leonardo Antonio Ferreira Costa, Premtim Beqaj, Nicola Suter, Simone Franze, Muhammed Özata. – Beinwil am See: Jonas Wick, John Broder, Alexander Herzog, Janik Ulmann, Shaganan Sarvananthan, Oliver Scussel, Nico Dossegger, Joel Hofmann, Nicola Briner, Antonio Carlos Ferreira Santos, Manuel Schneeberger. – Verwarnungen: 56. Simone Franze, 67. Premtim Beqaj, 88. Antonio Carlos Ferreira Santos, 90. Dominik Siegrist, 92. Muhammed Özata – Ausschluss: 91. Antonio Carlos Ferreira Santos.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.06.2023 01:56 Uhr.