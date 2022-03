3. Liga, Gruppe 1 Milazim Gashi rettet Rohr einen Punkt gegen Buchs Je ein Punkt für Rohr und Buchs: Die Teams trennen sich 1:1

Das 0:1 erzielte Loris Cataldo in der 16. Minute. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Milazim Gashi traf in der 92. Minute für Buchs zum Ausgleich.

Im Spiel gab es total neun Karten. Sechs gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Rohr. Gelbe Karten gab es bei Buchs für Lukas Frey (45.), Jan Bächlin (85.) und Christian Knecht (93.).

Das Unentschieden hat für Rohr nicht gereicht, um das Schlusslicht in der Tabelle abzugeben. Die Mannschaft steht nach 15 Spielen bei zwei Punkten. Rohr hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. 13 Spiele gingen verloren.

Mit dem fünftplatzierten FC Frick 1b kriegt es Rohr im nächsten Spiel auf fremdem Terrain mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 2. April statt (17.30 Uhr, Ebnet, Frick).

Für Buchs hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 34 Punkten auf Rang 3. Buchs hat bisher elfmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Buchs zuhause mit HNK Adria Aarau (Platz 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 1. April statt (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Rohr 1 - FC Buchs 1 1:1 (0:1) - Sportplatz Winkel, Rohr – Tore: 16. Loris Cataldo 0:1. 92. Milazim Gashi 1:1. – Rohr: Dardan Kryeziu, Egzon Gashi, Martin Dreni, Ardit Gashi, Valmir Selimi, Dean Meier, Hazir Rrafshi, Ilir Thaqi, Radovan Radevic, Leonard Rashiti, Rino Hunziker. – Buchs: Pascal Blank, Christian Knecht, Sven Nussbaumer, Luca Aebli, Joël Mathys, Lukas Frey, Jan Bächlin, Bera Akteke, Osman Afsar, Jonathan Frey, Loris Cataldo. – Verwarnungen: 42. Radovan Radevic, 45. Lukas Frey, 51. Ilir Thaqi, 56. Dean Meier, 60. Hazir Rrafshi, 65. Valmir Selimi, 70. Urim Mulaj, 85. Jan Bächlin, 93. Christian Knecht.

