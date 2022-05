2. Liga AFV Michael Simic rettet Schönenwerd-Niedergösgen einen Punkt gegen Gränichen Gränichen und Schönenwerd-Niedergösgen spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte.

In der ersten Halbzeit blieb die Partie torlos. Kaum aus der Pause zurückgekehrt, traf aber Gränichen zum 1:0. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Michael Simic traf in der 94. Minute für Gränichen zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Robin Ettle von Gränichen erhielt in der 92. Minute die gelbe Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Gränichen unverändert. Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 15. Gränichen hat bisher viermal gewonnen, 17mal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Für Gränichen geht es auswärts gegen FC Niederwil (Platz 12) weiter. Diese Begegnung findet am Dienstag (31. Mai) statt (20.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Nach dem Unentschieden büsst Schönenwerd-Niedergösgen in der Tabelle ein und liegt neu mit 42 Punkten auf Rang 7. Es verliert einen Platz. Schönenwerd-Niedergösgen hat bisher zwölfmal gewonnen, neunmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Schönenwerd-Niedergösgen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Lenzburg an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (31. Mai) (20.00 Uhr, Inseli, Niedergösgen).

Telegramm: FC Gränichen - FC Schönenwerd-Niedergösgen 1:1 (0:0) - ZehnderMatte, Gränichen – Tore: 48. Matteo Muscia 1:0. 94. Michael Simic 1:1. – Gränichen: Luca Carlino, Fatbardh Cikaqi, Arbnor Sejdiu, Florian Müller, Tobias Müller, Seja Ettle, Manuel Peter, Arton Tishuki, Luc Lorenzi, Robin Ettle, Matteo Muscia. – Schönenwerd-Niedergö: Michael Simic, Dominik Nünlist, Raphael Malundama, Fabio Liloia, Fabio Lo Priore, Robbie von Felten, Alessandro Grimaldi, Stephane Malundama, Gilles Durand, Jonas Hunkeler, Besnik Hysenaj. – Verwarnungen: 92. Robin Ettle.

