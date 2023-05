4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Meriton Orana und Indrit Rrafshi führen Liria zum Sieg gegen Falke Lupfig Liria holt gegen Falke Lupfig zuhause einen Favoritensieg: Der Tabellenfünfte gewinnt am Samstag gegen den Tabellen-14. 10:1.

(chm)

Fünf seiner Tore schoss Liria in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit.

Falke Lupfig war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 62. Minute zum zwischenzeitlichen 1:9.

Matchwinner für Liria waren Meriton Orana und Indrit Rrafshi, die jeweils viermal trafen. Die weiteren Torschützen für Liria waren: Aid Murati (1 Treffer) und Admir Kjerimi (1 Treffe.) einziger Torschütze für Falke Lupfig war: Petrit Ismaili (1 Treffer).

Bei Falke Lupfig sah Naim Adili (41.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Naim Adili (31.), Egzon Mustafi (41.) und Ardi Guri (64.). Eine Verwarnung gab es für Liria, nämlich für Aid Murati (33.).

Liria schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Die total 30 Tore in acht Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.8 Toren pro Match.

Zahlreiche Gegentore sind für Falke Lupfig ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 4.8 Tore pro Partie (Rang 13).

Liria rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 16 Punkte bedeuten Rang 4. Für Liria ist es bereits der fünfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Liria ging unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Liria auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team SV Würenlos. Diese Begegnung findet am Dienstag (23. Mai) statt (20.15 Uhr, Tägerhard, Würenlos).

Falke Lupfig verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Falke Lupfig hat bisher nur verloren, nämlich sechsmal.

Falke Lupfig spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Brugg 2 (Platz 11). Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (23. Mai) (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: KF Liria - FC Falke Lupfig 10:1 (5:0) - Falkenmatt, Othmarsingen – Tore: 10. Indrit Rrafshi 1:0. 27. Indrit Rrafshi 2:0. 29. Admir Kjerimi 3:0. 42. Meriton Orana (Penalty) 4:0.45. Indrit Rrafshi 5:0. 46. Aid Murati 6:0. 47. Meriton Orana 7:0. 53. Meriton Orana 8:0. 55. Indrit Rrafshi 9:0. 62. Petrit Ismaili 9:1. 87. Meriton Orana 10:1. – Liria: Xhelal Tupella, Flamur Etemi, Enis Gjuraj, Jon Koliqi, Mergim Samadraxha, Meriton Orana, Admir Kjerimi, Indrit Rrafshi, Lirian Shala, Amir Haliti, Aid Murati. – Falke Lupfig: Egzon Mustafi, Arber Shala, Gentjan Gjoli, Naim Adili, Leutrim Halili, Petrit Ismaili, Ardi Guri, Betim Bekteshi, Gjergj Gjoli, Hazir Rrafshi, Lorik Xhemali. – Verwarnungen: 31. Naim Adili, 33. Aid Murati, 41. Egzon Mustafi, 64. Ardi Guri – Ausschluss: 41. Naim Adili.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.05.2023 22:29 Uhr.