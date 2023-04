4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Merenschwand und Lenzburg spielen Remis Das Resultat im Spiel zwischen Merenschwand und Lenzburg lautet 2:2.

(chm)

Zweimal ging Merenschwand in Führung. Doch Lenzburg schaffte jeweils den Ausgleich.

Den Auftakt machte Giovanni D Elena, der in der 5. Minute für Merenschwand zum 1:0 traf. Branko Batinic glich in der 23. Minute für Lenzburg aus. Es hiess 1:1. Per Penalty traf Michele Schmid in der 72. Minute zur 2:1-Führung für Merenschwand. Der Ausgleich zum 2:2 fiel nur gerade vier Minuten später. Für Lenzburg traf Nicolas Egger (76.).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Lenzburg sah Steven Korner (43.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Gelbe Karten gab es bei Merenschwand für Lukas Aepli (28.) und Andrej Heggli (66.).

In der Tabelle verbessert sich Merenschwand von Rang 13 auf 11. Das Team hat einen Punkt. Merenschwand hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Merenschwand spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Leibstadt (Platz 9). Das Spiel findet am Samstag (15. April) statt (18.00 Uhr, Schlossfeld, Leibstadt).

Unverändert liegt Lenzburg auf Rang 8. Das Team hat vier Punkte. Lenzburg hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Lenzburg auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte FC Brugg 2. Die Partie findet am Sonntag (16. April) statt (14.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: FC Merenschwand 1b - FC Lenzburg 2 2:2 (1:1) - Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand – Tore: 5. Giovanni D Elena 1:0. 23. Branko Batinic 1:1. 72. Michele Schmid (Penalty) 2:1.76. Nicolas Egger 2:2. – Merenschwand: Robin Schoch, Silvan Mattig, Ivo Aeberhard, Michele Schmid, Enis Ljatifi, Andrej Heggli, Andrin Tischhauser, Giovanni D Elena, Samuel Gaspers, Raphael Glöckler, Alejandro Schegg. – Lenzburg: Marc Bachmann, Mattia Barbazza, Branko Batinic, Steven Korner, Alec Madea, Rrahman Bajrushaj, Simone Mezzancella, Daniel Fernandes Figo, Tim Schmid, Aycan Osma, Nicolas Egger. – Verwarnungen: 28. Lukas Aepli, 66. Andrej Heggli – Ausschluss: 43. Steven Korner.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.04.2023 16:50 Uhr.