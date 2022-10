4. Liga, Gruppe 2 Merenschwand stolpert gegen Türkiyemspor – Siegesserie von Merenschwand gebrochen Überraschung bei Türkiyemspor gegen Merenschwand: Der Tabellenelfte (Türkiyemspor) hat am Samstag zuhause den Tabellensechsten 3:2 besiegt.

(chm)

Das Skore eröffnete Osman Afsar in der 12. Minute. Er traf für Türkiyemspor zum 1:0. Gökhan Ilhan sorgte in der 34. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Türkiyemspor. Türkiyemspor erhöhte in der 42. Minute seine Führung durch Osman Afsar weiter auf 3:0. Es war ein Elfmeter

In der 45. Minute verkleinerte Lukas Aepli den Rückstand von Merenschwand auf 1:3. Ein Eigentor (Ridvan Bolanyig) in der 46. Minute bedeutete den Anschlusstreffer für Merenschwand zum 2:3.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Türkiyemspor, nämlich für Selami Kinis (52.). Die einzige gelbe Karte bei Merenschwand erhielt: Enis Ljatifi (81.)

Türkiyemspor rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Zwölf Punkte bedeuten Rang 10. Türkiyemspor hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Türkiyemspor siegte zudem erstmals auswärts.

Für Türkiyemspor ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Merenschwand hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 6. Nach vier Siegen in Serie verliert Merenschwand erstmals wieder.

Für Merenschwand ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Türkiyemspor - FC Merenschwand 1b 3:2 (3:2) - Sportanlage Schachen Aarau, Aarau – Tore: 12. Osman Afsar 1:0. 34. Gökhan Ilhan 2:0. 42. Osman Afsar (Penalty) 3:0.45. Lukas Aepli 3:1. 46. Eigentor (Ridvan Bolanyig) 3:2. – Türkiyemspor: Erturul Yilmaz, Ezat Mohaqiq, Fikret Ugur Emre, Ridvan Bolanyig, Koray Sahil, Fatih Özyürek, Gökhan Ilhan, Zamen Afzali, Süleyman Soy, Selami Kinis, Osman Afsar. – Merenschwand: Robin Schoch, Simon Blättler, Julien Nussbaumer, Tim Stutz, Enis Ljatifi, Andrin Tischhauser, Silvan Mattig, Christian Marra, Alex Marra, Miguel Maineri, Lukas Aepli. – Verwarnungen: 52. Selami Kinis, 81. Enis Ljatifi.

