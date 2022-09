4. Liga, Gruppe 3 Merenschwand stolpert gegen Falke Lupfig Falke Lupfig hat am Samstag gegen Merenschwand die Überraschung geschafft: Die neuntplatzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das viertklassierte Team 3:1.

Das erste Tor der Partie erzielte Marc Berli für Merenschwand. In der 16. Minute traf er zum 1:0. Falke Lupfig glich in der 18. Minute durch Gjergj Gjoli aus. Gjergj Gjoli war auch gleich für die 2:1-Führung (84. Minute) für Falke Lupfig verantwortlich. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Betrim Shabani in der 86. Minute. Er traf zum 3:1 für Falke Lupfig.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Falke Lupfig für Alban Bajraliu (35.) und Enea Dhimertika (67.). Eine Verwarnung gab es für Merenschwand, nämlich für Raphael Amgwerd (76.).

Mit einem Tore-Schnitt von 2.8 Toren pro Spiel ist Falke Lupfig bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 8 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Falke Lupfig machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 6. Falke Lupfig hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Falke Lupfig in einem Auswärtsspiel mit FC Sarmenstorf 2b (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 30. September statt (20.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Nach der Niederlage büsst Merenschwand fünf Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zehn Punkten auf Rang 9. Merenschwand hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Merenschwand spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen KF Liria (Platz 7). Die Partie findet am Dienstag (27. September) statt (20.15 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Telegramm: FC Falke Lupfig - FC Merenschwand 1a 3:1 (1:1) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 16. Marc Berli 0:1. 18. Gjergj Gjoli 1:1. 84. Gjergj Gjoli 2:1. 86. Betrim Shabani 3:1. – Falke Lupfig: Gentjan Gjoli, Naim Adili, Arber Shala, Alban Bajraliu, Avni Daku, Enea Dhimertika, Genti Vllahiu, Gjergj Gjoli, Erlind Bytyqi, Betrim Shabani, Ardi Guri. – Merenschwand: Marco Pielli, Sandro Scherer, Giovanni D Elena, Willem Malgo, Marco Pasquarelli, Damian Stöckli, Jonas Zurfluh, Fabio Käppeli, Luca Nietlispach, Jan Heggli, Marc Berli. – Verwarnungen: 35. Alban Bajraliu, 67. Enea Dhimertika, 76. Raphael Amgwerd.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

