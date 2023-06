4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Merenschwand siegt nach drei Niederlagen Nach drei Niederlagen in Folge hat Merenschwand am Freitag gegen Frick einen Sieg feiern können. Das Team gewann zuhause 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Jan Heggli für Merenschwand. In der 6. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleich für Frick fiel in der 15. Minute (Sergio Cantoni). In der 68. Minute gelang Jan Heggli der Führungstreffer zum 2:1 für Merenschwand. Mit dem 3:1 für Merenschwand schoss Giuseppe Bretti das letzte Tor der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Keine Änderung in der Tabelle für Merenschwand: Mit 14 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Merenschwand hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Merenschwand konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Merenschwand spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Mellingen 2 (Platz 6). Das Spiel findet am 10. Juni statt (19.00 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Für Frick hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 11. Für Frick ist es bereits die fünfte Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Frick gingen unentschieden aus.

Frick spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Mellingen 2 (Platz 6). Die Partie findet am Dienstag (6. Juni) statt (20.15 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Telegramm: FC Merenschwand 1a - FC Frick 3 3:1 (1:1) - Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand – Tore: 6. Jan Heggli 1:0. 15. Sergio Cantoni 1:1. 68. Jan Heggli 2:1. 94. Giuseppe Bretti 3:1. – Merenschwand: Luca Lienhard, Simon Bächler, Giovanni D Elena, Raphael Amgwerd, Damian Biderbost, Luca Nietlispach, Fabio Käppeli, Jonas Zurfluh, Damian Stöckli, Dominik Meier, Jan Heggli. – Frick: Lukas Schraner, Andrii Donchuk, David Schmid, Dylan Schenker, Franko Schwab, Gabriel Geissmann, David Schraner, Sergio Cantoni, Florian Cadraku, Léon Ciprietti, Nicola Senn. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.06.2023 11:50 Uhr.