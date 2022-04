4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde Merenschwand lässt sich von Othmarsingen kein Bein stellen Merenschwand siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Othmarsingen: Der Tabellensechste siegt zuhause 5:2 gegen den Tabellenzwölften.

(chm)

Den Auftakt machte Marco Pasquarelli, der in der 24. Minute für Merenschwand zum 1:0 traf. Per Elfmeter glich Fredian Gjokaj das Spiel in der 28. Minute für Othmarsingen wieder aus. Das Tor von Jan Heggli in der 35. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Merenschwand.

Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 45, als Sharan Kumarakuruparan für Othmarsingen erfolgreich war. Das Tor von Marco Pasquarelli in der 49. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Merenschwand. Jann Stutz erhöhte in der 63. Minute zur 4:2-Führung für Merenschwand. Willem Malgo schoss das 5:2 (80. Minute) für Merenschwand und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Othmarsingen für Dominique Neuhaus (62.) und Mark Domgjoni (80.). Für Merenschwand gab es keine Karte.

In der Abwehr gehört Merenschwand zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 3).

Die Abwehr von Othmarsingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 13).

Merenschwand verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 3. Das Team hat acht Punkte. Für Merenschwand ist es der zweite Sieg in Serie. Merenschwand siegte zudem erstmals auswärts.

Merenschwand spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Bremgarten 2 (Platz 6). Das Spiel findet am Samstag (23. April) statt (18.00 Uhr, Waffenplatz, Bremgarten).

Für Othmarsingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit einem Punkt auf Rang 12. Othmarsingen hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Vier Spiele gingen verloren.

Für Othmarsingen geht es daheim gegen FC Suryoye Wasserschloss 1 (Platz 9) weiter. Das Spiel findet am Freitag (22. April) statt (20.00 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Telegramm: FC Merenschwand 1 - FC Othmarsingen 2 5:2 (2:2) - Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand – Tore: 24. Marco Pasquarelli 1:0. 28. Fredian Gjokaj (Penalty) 1:1.35. Jan Heggli 2:1. 45. Sharan Kumarakuruparan 2:2. 49. Marco Pasquarelli 3:2. 63. Jann Stutz 4:2. 80. Willem Malgo 5:2. – Merenschwand: Luca Lienhard, Sandro Scherer, Giovanni D Elena, Damian Biderbost, Jeremias Bächler, Marco Pasquarelli, Luca Nietlispach, Fabio Käppeli, Jonas Zurfluh, Jann Stutz, Jan Heggli. – Othmarsingen: Bledar Jaha, Ardit Sadiku, Dominique Neuhaus, Michael Fischer, Blend Malsori, Justin Anderegg, Simon Hossain, Dionis Zukaj, Fredian Gjokaj, Florian Gjokaj, Mark Domgjoni. – Verwarnungen: 62. Dominique Neuhaus, 80. Mark Domgjoni.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.04.2022 23:10 Uhr.