4. Liga, Gruppe 3 Merenschwand lässt sich von Mellingen kein Bein stellen Merenschwand siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Mellingen: Der Tabellensiebte siegt zuhause 4:0 gegen den Tabellen-14.

In der 13. Minute schoss Giovanni D Elena Merenschwand mittels Elfmeter in Führung (1:0). Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Merenschwand stellte Darko Jankovic in Minute 40 her. Mathias Furrer baute in der 42. Minute die Führung für Merenschwand weiter aus (3:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Darko Jankovic, der in der 71. Minute die Führung für Merenschwand auf 4:0 ausbaute.

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Mellingen. Die einzige gelbe Karte bei Merenschwand erhielt: Jan Heggli (32.)

In der Abwehr gehört Merenschwand zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.5 Tore pro Partie (Rang 1).

Die Abwehr von Mellingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 4.3 (Rang 14).

Merenschwand machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 3. Merenschwand hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Merenschwand geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Falke Lupfig (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 24. September statt (20.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Mellingen verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Mellingen muss bereits die sechste Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Dreimal verlor Mellingen zuhause und dreimal auswärts.

Mit dem achtplatzierten FC Niederwil 2 kriegt es Mellingen als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 21. September (20.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Telegramm: FC Merenschwand 1a - FC Mellingen 2 4:0 (3:0) - Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand – Tore: 13. Giovanni D Elena (Penalty) 1:0.40. Darko Jankovic 2:0. 42. Mathias Furrer 3:0. 71. Darko Jankovic 4:0. – Merenschwand: Marco Pielli, Sandro Scherer, Giovanni D Elena, Simon Bächler, Jeremias Bächler, Damian Stöckli, Mathias Furrer, Fabio Käppeli, Luca Nietlispach, Jan Heggli, Darko Jankovic. – Mellingen: Leon Buchmüller, Roman Seiler, Smail Hukic, Muse Ukaj, Domenik Ukaj, Arlind Berisha, Aleksandar Stojanovski, Granit Arifi, Besart Ukaj, Kastriot Ukaj, Dukagjin Ukaj. – Verwarnungen: 13. Muse Ukaj, 32. Domenik Ukaj, 32. Jan Heggli, 70. Kastriot Ukaj, 74. Anton Pervorfi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

