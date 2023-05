4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Merenschwand gewinnt klar gegen Muri Merenschwand behielt im Spiel gegen Muri am Dienstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:1.

(chm)

Den Auftakt machte Brayen Rosario Silva Galati, der in der 12. Minute für Muri zum 1:0 traf. Mit seinem Tor in der 54. Minute brachte Fabian Nikolovski Muri mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Muri erhöhte in der 56. Minute seine Führung durch Livio Feuchter weiter auf 3:0.

Muri baute in der 75. Minute die Führung für Muri weiter aus: Torschütze war erneut Livio Feuchter. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Damian Stöckli in der 87. Minute für Merenschwand auf 1:4. Der Treffer fiel mittels Penalty.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Muri für Fabian Nikolovski (26.) und Florent Dinaj (33.). Die einzige gelbe Karte bei Merenschwand erhielt: Raphael Amgwerd (55.)

Merenschwand hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 20 Tore in acht Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.2 Toren pro Match.

Merenschwand machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 4. Merenschwand hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Merenschwand konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Merenschwand spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Kölliken 2b (Rang 14). Zu diesem Spiel kommt es am Freitag (19. Mai) (20.00 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Für Muri hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 9. Für Muri ist es bereits die fünfte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Muri gingen unentschieden aus. Muri verlor zudem erstmals zuhause.

Für Muri geht es zuhause gegen FC Frick 3 (Platz 11) weiter. Die Partie findet am Samstag (20. Mai) statt (18.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

Telegramm: FC Merenschwand 1a - FC Muri 2a 4:1 (1:0) - Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand – Tore: 12. Brayen Rosario Silva Galati 1:0. 54. Fabian Nikolovski 2:0. 56. Livio Feuchter 3:0. 75. Livio Feuchter 4:0. 87. Damian Stöckli (Penalty) 4:1. – Merenschwand: Luca Lienhard, David Schumacher, Simon Bächler, Raphael Amgwerd, Damian Biderbost, Luca Nietlispach, Fabio Käppeli, Giovanni D Elena, Jan Heggli, Lukas Strebel, Damian Stöckli. – Muri: Marco Ruf, Sven Ottiger, Manuele Pasquarelli, Livio Feuchter, Brayen Rosario Silva Galati, Matthias Frick, Fabian Nikolovski, Florent Dinaj, Jonathan End, Sean Meier, Yanik Graf. – Verwarnungen: 26. Fabian Nikolovski, 33. Florent Dinaj, 55. Raphael Amgwerd.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.05.2023 18:58 Uhr.