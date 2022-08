4. Liga, Gruppe 3 Merenschwand gewinnt im ersten Spiel deutlich gegen Rupperswil Merenschwand beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Rupperswil setzt es auswärts einen 3:0-Sieg ab.

(chm)

Den Grundstein für den Sieg legte Merenschwand mit einem Doppelschlag zu Beginn des Spiels: Zunächst war Darko Jankovic in der 57. Minute erfolgreich, dann traf Luca Nietlispach neun Minuten später zum 2:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Damian Stöckli, der in der 87. Minute die Führung für Merenschwand auf 3:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Tabelle steht Merenschwand nach dem ersten Spiel auf Rang 2. Merenschwand bestreitet als nächstes in einem Heimspiel das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Niederwil 2. Die Partie findet am 19. August statt (20.00 Uhr, Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand).

In der Tabelle steht Rupperswil nach dem ersten Spiel auf Rang 13. Mit dem siebtplatzierten FC Sarmenstorf 2b kriegt es Rupperswil als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 22. August statt (20.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Rupperswil 2 - FC Merenschwand 1a 0:3 (0:0) - Stockhard Rupperswil, – Tore: 57. Darko Jankovic 0:1. 66. Luca Nietlispach 0:2. 87. Damian Stöckli 0:3. – Rupperswil: Philipp Rufli, Pascal Grau, Marvin Fuchs, David Hediger, Stefano Blatter, Flurin Passerini, Roger Häfliger, Fabio Frapolli, Patrick Goncalves Carvalho, Benjamin Roos, Linus Meier. – Merenschwand: Marco Pielli, Jeremias Bächler, Giovanni D Elena, Mathias Furrer, Damian Biderbost, Willem Malgo, Damian Stöckli, Luca Nietlispach, Raphael Amgwerd, Fabio Käppeli, Darko Jankovic. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.08.2022 22:55 Uhr.