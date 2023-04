4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Merenschwand gewinnt deutlich gegen Klingnau Merenschwand behielt im Spiel gegen Klingnau am Dienstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:1.

(chm)

Klingnau ging zunächst in der 23. Minute in Führung, als Raphael Müller zum 1:0 traf. In der 37. Minute gelang Merenschwand jedoch durch Giovanni D Elena der Ausgleich. Jan Heggli brachte Merenschwand 2:1 in Führung (41. Minute).

Mit seinem Tor in der 50. Minute brachte Damian Stöckli Merenschwand mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Dominik Meier, der in der 80. Minute die Führung für Merenschwand auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Merenschwand. Die einzige gelbe Karte bei Klingnau erhielt: Michel Baumgartner (40.)

In der Tabelle steht Merenschwand nach dem zweiten Spiel auf Rang 2. Als nächstes tritt Merenschwand daheim gegen das erstplatzierte Team FC Turgi 2 zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am Freitag (14. April) statt (20.00 Uhr, Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand).

In der Tabelle steht Klingnau nach dem zweiten Spiel auf Rang 13. Für Klingnau geht es zuhause gegen FC Schinznach Bad (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am Samstag (15. April) statt (18.00 Uhr, Sportplatz Grie, Klingnau).

Telegramm: FC Klingnau 2 - FC Merenschwand 1a 1:4 (1:2) - Sportplatz Grie, Klingnau – Tore: 23. Raphael Müller (Penalty) 1:0.37. Giovanni D Elena (Penalty) 1:1.41. Jan Heggli 1:2. 50. Damian Stöckli 1:3. 80. Dominik Meier 1:4. – Klingnau: Robin Meier, Samuel Brügger, Cédric Keller, Livio Näf, Raphael Müller, Christoph Hug, Manuel Wüst, Benjamin Frei, Michel Baumgartner, Denis Fried, Sven Stauffer. – Merenschwand: Marco Pielli, Damian Biderbost, Giovanni D Elena, Raphael Amgwerd, Marco Pasquarelli, Luca Nietlispach, Fabio Käppeli, Jonas Zurfluh, Damian Stöckli, Lukas Strebel, Jan Heggli. – Verwarnungen: 40. Michel Baumgartner, 46. Fabio Käppeli, 46. Lukas Strebel, 54. Luca Nietlispach, 74. Giovanni D Elena, 77. Marco Pielli.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.04.2023 09:27 Uhr.