4. Liga, Gruppe 3 Merenschwand bezwingt Bremgarten Merenschwand gewinnt am Freitag zuhause gegen Bremgarten 3:1.

Bremgarten ging zunächst in der 57. Minute in Führung, als Shpresim Gutaj zum 1:0 traf. Nur drei Minuten später schaffte Giovanni D Elena aber den Ausgleich für Merenschwand. Luca Nietlispach traf in der 67. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Merenschwand. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Jan Heggli in der 89. Minute. Er traf zum 3:1 für Merenschwand.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Marco Pasquarelli von Merenschwand erhielt in der 76. Minute die gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Bremgarten ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach elf Spielen, in denen die Defensive 40 Tore hinnehmen musste (Rang 13).

Merenschwand machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 10. Merenschwand hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten KF Liria kriegt es Merenschwand im nächsten Spiel auswärts mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 4. November statt (20.15 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Für Bremgarten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 13. Für Bremgarten war es bereits die siebte Niederlage in Serie.

Mit dem viertplatzierten KF Liria kriegt es Bremgarten als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am Dienstag (1. November) statt (20.00 Uhr, Waffenplatz, Bremgarten).

Telegramm: FC Merenschwand 1a - FC Bremgarten 2 3:1 (0:0) - Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand – Tore: 57. Shpresim Gutaj (Penalty) 0:1.60. Giovanni D Elena (Penalty) 1:1.67. Luca Nietlispach 2:1. 89. Jan Heggli 3:1. – Merenschwand: Marco Pielli, Raphael Amgwerd, Giovanni D Elena, Simon Bächler, Jeremias Bächler, Damian Stöckli, Luca Nietlispach, Mathias Furrer, Willem Malgo, Marco Pasquarelli, Jan Heggli. – Bremgarten: Joël Grieder, Wares Nazar, Andrea Rüppel, Kajenthan Selvarasah, Leugzim Zmajlaj, Shpresim Gutaj, Sven Trottmann, Kavilash Arultharan, Nicolas Baumann, Kevin Kägi, Ivan Bogdanovic. – Verwarnungen: 76. Marco Pasquarelli.

Datenstand: 28.10.2022 23:16 Uhr.

