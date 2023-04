2. Liga AFV Menzo Reinach verliert gegen Seriensieger Schönenwerd-Niedergösgen Schönenwerd-Niedergösgen setzt seine Siegesserie auch gegen Menzo Reinach fort. Das 3:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Den Auftakt machte Fabio Lo Priore, der in der 41. Minute für Schönenwerd-Niedergösgen zum 1:0 traf. Gleichstand stellte Furkan Tan durch seinen Treffer für Menzo Reinach in der 52. Minute her. In der 68. Minute gelang Sascha Studer der Führungstreffer zum 2:1 für Schönenwerd-Niedergösgen. Nur fünf Minute später traf Sascha Studer erneut, so dass es in der 73. Minute 3:1 für Schönenwerd-Niedergösgen hiess. Das Tor fiel durch einen Elfmeter.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Michael Ludäscher von Schönenwerd-Niedergösgen erhielt in der 39. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Schönenwerd-Niedergösgen hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.1 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Menzo Reinach ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 56 Tore in 16 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.3 Toren pro Spiel (Rang 14).

Die Tabellensituation bleibt für Schönenwerd-Niedergösgen unverändert. Mit 36 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Für Schönenwerd-Niedergösgen ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Schönenwerd-Niedergösgen auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Klingnau. Diese Begegnung findet am 28. April statt (20.00 Uhr, Sportplatz Grie, Klingnau).

Menzo Reinach verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Menzo Reinach war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Menzo Reinach tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Wettingen an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 29. April statt (18.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Telegramm: FC Schönenwerd-Niedergösgen - FC Menzo Reinach 3:1 (1:0) - Inseli, Niedergösgen – Tore: 41. Fabio Lo Priore 1:0. 52. Furkan Tan 1:1. 68. Sascha Studer 2:1. 73. Sascha Studer (Penalty) 3:1. – Schönenwerd-Niedergö: Mike Von Felten, Raphael Malundama, Michael Ludäscher, Eduard Lekaj, Fabio Lo Priore, Stephane Malundama, Brayan Mayala, Jonas Hunkeler, Mario Simic, Sascha Studer, Alessandro Grimaldi. – Menzo Reinach: Kevin Reber, Sebastjan Nuhi, Dario Bucher, Mateo Trgo, Vasfi Jusufi, Lars Fankhauser, Kastriot Hasanramaj, Damian Pignatelli, Furkan Tan, Mergim Meholli, Patriot Haliti. – Verwarnungen: 39. Michael Ludäscher.

