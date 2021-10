4. Liga, Gruppe 2 Menzo Reinach und Seon teilen sich Punkte Menzo Reinach und Seon spielen 1:1 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Muhamed Rexhepi traf in der 33. Minute zum 1:0. Das Tor fiel per Penalty. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 47. Minute traf Mischa Fischer für Seon.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Seon kassierte fünf gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Menzo Reinach für Jetmir Devetaku (36.) und Mikele Negasi (87.).

Menzo Reinach rückt mit dem Unentschieden in der Tabelle nach vorne:

Mit 13 Punkten liegt das Team auf Rang 8.

Das Team verbessert sich um einen Platz.

Menzo Reinach hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Menzo Reinach wartet im nächsten Spiel das neuntplatzierte Team FC Rupperswil 2, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (20.15 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Für Seon hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 13. Seon hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Seon tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Ataspor an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 23. Oktober (18.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Telegramm: FC Menzo Reinach 2 - FC Seon 2 1:1 (1:0) - Sportplatz Moos, Reinach – Tore: 33. Muhamed Rexhepi (Penalty) 1:0.47. Mischa Fischer 1:1. – Menzo Reinach: Mirlind Mulaj, Jetmir Devetaku, Lindi Djemaili, Muhamed Rexhepi, Albion Spahija, Shkumbin Shala, Marin Zecevic, Ilmir Zeqiri, Tedros Kewaja, Valter Bekaj, Faton Ramadani. – Seon: Simone Serratore, Yannik Rösli, Pierre Debled, Martin Müller, Lukas Hauri, Mischa Fischer, Robert Lüdi, Leon Leci, Patrik Walti, Janik Lüscher, Patrick Lüscher. – Verwarnungen: 23. Leon Leci, 32. Patrik Walti, 36. Jetmir Devetaku, 56. Robert Lüdi, 69. Pierre Debled, 83. Albrim Krasniqi, 87. Mikele Negasi.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Erlinsbach 2 - FC Kölliken 2b 8:2, FC Villmergen 2a - FC Niederlenz 1 2:1, FC Ataspor - FC Gontenschwil 2 4:3, FC Buchs 2 - FC Rupperswil 2 3:2, FC Menzo Reinach 2 - FC Seon 2 1:1

Tabelle: 1. FC Villmergen 2a 12 Spiele/32 Punkte (44:7). 2. FC Niederlenz 1 12/31 (50:13), 3. FC Ataspor 12/25 (30:27), 4. FC Erlinsbach 2 12/24 (54:29), 5. FC Türkiyemspor 1 11/20 (33:23), 6. SC Seengen 1 11/19 (41:23), 7. FC Buchs 2 12/15 (22:27), 8. FC Menzo Reinach 2 11/13 (22:48), 9. FC Rupperswil 2 12/13 (21:28), 10. FC Kölliken 2b 12/13 (28:44), 11. FC Sarmenstorf 2a 12/12 (21:33), 12. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2a 11/10 (17:28), 13. FC Seon 2 12/10 (16:36), 14. FC Gontenschwil 2 12/1 (16:49).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 19:46 Uhr.

Mehr zum Aargauer Regionalsport:

Regionalfussball: So hoch ist die Impfquote bei den Aargauer Zweitligisten

Regionalfussball: «Wenn nötig, wechsle ich mich ein»: Warum der Gränichen-Trainer seinen Spielerpass reaktiviert hat

Windisch Statt Newcastle: Warum der Sohn von FCZ-Legende Shaun Bartlett in der Fussball-Provinz landet

EHC Olten: Die unfassbare Geschichte des Eliot Antonietti