2. Liga AFV Menzo Reinach setzt Siegesserie auch gegen Brugg fort Menzo Reinach reiht Sieg an Sieg: Gegen Brugg hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:1

Den Auftakt machte Lars Luterbacher, der in der 41. Minute für Menzo Reinach zum 1:0 traf. Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Yanis Ouslama, sorgte in der 45 für den Ausgleich für Brugg. In der 69. Minute war es an Damian Pignatelli, Menzo Reinach 2:1 in Führung zu bringen.

Sechs Minuten dauerte es, ehe Damian Pignatelli erneut erfolgreich war. Er traf in der 75. Minute zum 3:1 für Menzo Reinach. Omer Mustafa schoss das 4:1 (88. Minute) für Menzo Reinach und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Yannik Wiederkehr von Brugg erhielt in der 65. Minute die gelbe Karte.

In den bisherigen Spielen ist Menzo Reinach nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.4. Das bedeutet, dass Menzo Reinach die 13.-beste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 13 mit durchschnittlich 2.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Menzo Reinach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 22 Punkten auf Rang 11. Für Menzo Reinach ist es der dritte Sieg in Serie.

Menzo Reinach spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Fislisbach (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (30. Mai) (20.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Nach der Niederlage büsst Brugg einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 22 Punkten auf Rang 12. Für Brugg war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Brugg spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Klingnau (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 3. Juni (18.00 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: FC Menzo Reinach - FC Brugg 4:1 (1:1) - Fluckmatt, Menziken AG – Tore: 41. Lars Luterbacher 1:0. 45. Yanis Ouslama (Penalty) 1:1.69. Damian Pignatelli 2:1. 75. Damian Pignatelli 3:1. 88. Omer Mustafa 4:1. – Menzo Reinach: Kevin Reber, Granit Kryeziu, Sebastjan Nuhi, Mateo Trgo, Rexhep Thaqi, Damian Pignatelli, Lars Luterbacher, Vasfi Jusufi, Kastriot Hasanramaj, Mergim Meholli, Valter Bekaj. – Brugg: Raphael Büttikofer, Alexander Mayor, Fabio Berz, Rico Schönenberger, Yannik Wiederkehr, Kristian Ndau, Noël Hottinger, Yanis Ouslama, Blend Mahalla, Malsor Osmani, Tomoya Killer. – Verwarnungen: 65. Yannik Wiederkehr.

