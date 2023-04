4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Menzo Reinach mit Sieg gegen Suhr Menzo Reinach gewinnt am Donnerstag zuhause gegen Suhr 3:1.

Das erste Tor der Partie fiel für Menzo Reinach: Leo Nuhi brachte seine Mannschaft in der 45. Minute 1:0 in Führung. In der 80. Minute traf Tobia Graziosi für Suhr zum 1:1-Ausgleich. In der 82. Minute gelang Kristjan Nuhi der Führungstreffer zum 2:1 für Menzo Reinach. Erneut Kristjan Nuhi traf in der 90. Minute auch zum 3:1 für Menzo Reinach.

Gelbe Karten gab es bei Suhr für Bruno Miguel Pereira Rodrigues (12.), Ali Sina Ahmadi (81.) und Perwer Khaled (90.). Die einzige gelbe Karte bei Menzo Reinach erhielt: Ergin Murati (66.)

Menzo Reinach reiht sich nach dem Spiel auf Rang 4 ein. Als nächstes trifft Menzo Reinach zuhause mit SC Zofingen 2b (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am Dienstag (11. April) statt (20.15 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Suhr reiht sich nach dem Spiel auf Rang 10 ein. Suhr tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Muhen an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am Dienstag (11. April) statt (20.15 Uhr, Hofstattmatten, Suhr).

Telegramm: FC Menzo Reinach 2 - FC Suhr 2 3:1 (1:0) - Fluckmatt, Menziken AG – Tore: 45. Leo Nuhi 1:0. 80. Tobia Graziosi 1:1. 82. Kristjan Nuhi 2:1. 90. Kristjan Nuhi 3:1. – Menzo Reinach: Eron Spahiu, Jetmir Devetaku, Muhamed Rexhepi, Ilir Mulaj, Nuhi Gentjan, Meron Kehase, Ergin Murati, Clirim Rudi, Yaroslav Hrynchyshyn, Faton Ramadani, Ilmir Zeqiri. – Suhr: Lionel Aeschbach, Mohammed Rahimi, Aytac Cöcelli, Bledar Arifaj, Ömer Faruk Turan, Yared Daniel, Mateo Sladoje, Omar De Marco, Valerio Kovac, Bruno Miguel Pereira Rodrigues, Caglar Sekmec. – Verwarnungen: 12. Bruno Miguel Pereira Rodrigues, 66. Ergin Murati, 81. Ali Sina Ahmadi, 90. Perwer Khaled.

