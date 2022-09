4. Liga, Gruppe 2 Menzo Reinach lässt sich von Zofingen kein Bein stellen Sieg für den Tabellenachten: Menzo Reinach lässt am Freitag auswärts beim 3:1 gegen Zofingen (Rang 14) nichts anbrennen.

Den Auftakt machte Muhamed Rexhepi, der in der 6. Minute für Menzo Reinach zum 1:0 traf. Der Treffer fiel mittels Penalty. Kristjan Nuhi erhöhte in der 61. Minute zur 2:0-Führung für Menzo Reinach. Menzo Reinach erhöhte in der 70. Minute seine Führung durch Yaroslav Hrynchyshyn weiter auf 3:0. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Michael Lichtsteiner in der 75. Minute für Zofingen auf 1:3.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Menzo Reinach für Tedros Kewaja (41.) und Leo Nuhi (86.). Zofingen blieb ohne Karte.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 1 hat die Abwehr von Menzo Reinach ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 8 erzielten Toren Rang 8.

Zahlreiche Gegentore sind für Zofingen ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 4.8 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zwei Spielen, in denen die Defensive 19 Tore hinnehmen musste (Rang 14).

In der Tabelle verbessert sich Menzo Reinach von Rang 8 auf 4. Das Team hat sieben Punkte. Für Menzo Reinach ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat nie zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Menzo Reinach ging unentschieden aus.

Menzo Reinach tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Ataspor an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am Mittwoch (7. September) statt (20.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

In der Tabelle liegt Zofingen weiterhin auf Rang 14. Das Team hat null Punkte. Für Zofingen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit dem fünftplatzierten FC Gränichen 2b kriegt es Zofingen als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (7. September) (20.00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Telegramm: SC Zofingen 2b - FC Menzo Reinach 2 1:3 (0:1) - Trinermatten, Zofingen – Tore: 6. Muhamed Rexhepi (Penalty) 0:1.61. Kristjan Nuhi 0:2. 70. Yaroslav Hrynchyshyn 0:3. 75. Michael Lichtsteiner 1:3. – Zofingen: Stefan Palmieri, Arbr Tupella, Adrian Hess, Samuel Hochuli, Emir Zepic, Dominic Renfer, Najeeb Halawa, Matteo Franze, Filip Michal Waligora, Mirco Walter, Michael Lichtsteiner. – Menzo Reinach: Mirlind Mulaj, Jetmir Devetaku, Mevludin Kadriu, Muhamed Rexhepi, Nuhi Gentjan, Tedros Kewaja, Besart Shala, Ali Bajrami, Meriton Devetaku, Faton Ramadani, Miran Rexhepi. – Verwarnungen: 41. Tedros Kewaja, 86. Leo Nuhi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

