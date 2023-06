4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Menzo Reinach holt sich drei Punkte gegen Rupperswil – Später Siegtreffer durch Edon Ramadani Menzo Reinach behielt im Spiel gegen Rupperswil am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:3.

Das erste Tor der Partie fiel für Menzo Reinach: Edon Ramadani brachte seine Mannschaft in der 7. Minute 1:0 in Führung. Der Treffer fiel mittels Penalty. Mevludin Kadriu erhöhte in der 17. Minute zur 2:0-Führung für Menzo Reinach. Der Anschlusstreffer für Rupperswil zum 1:2 kam in der 34. Minute. Verantwortlich dafür war Louis Vergari.

Wiederum Louis Vergari (52. Minute) glich das Spiel für Rupperswil aus. Raphael Aeberhard erzielte in der 73. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Rupperswil. Der Ausgleich für Menzo Reinach fiel in der 80. Minute (Yaroslav Hrynchyshyn). In der 85. Minute schoss Edon Ramadani Menzo Reinach mittels Elfmeter in Führung (4:3).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Menzo Reinach erhielten Arjan Balaj (51.) und Kristjan Nuhi (53.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Rupperswil erhielt: Laurin Bucher (6.)

Die Abwehr von Rupperswil kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 2.7 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Defensive 30 Tore hinnehmen musste (Rang 6).

Menzo Reinach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 7. Menzo Reinach hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Menzo Reinach geht es auf fremdem Terrain gegen FC Gontenschwil 2 (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (18.00 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Mit der Niederlage rückt Rupperswil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zwölf Punkten neu Platz 8. Rupperswil hat bisher viermal gewonnen und sechsmal verloren.

Rupperswil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Türkiyemspor (Platz 11). Zu diesem Spiel kommt es am 10. Juni (19.00 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Telegramm: FC Menzo Reinach 2 - FC Rupperswil 2 4:3 (2:1) - Fluckmatt, Menziken AG – Tore: 7. Edon Ramadani (Penalty) 1:0.17. Mevludin Kadriu 2:0. 34. Louis Vergari 2:1. 52. Louis Vergari 2:2. 73. Raphael Aeberhard 2:3. 80. Yaroslav Hrynchyshyn 3:3. 85. Edon Ramadani (Penalty) 4:3. – Menzo Reinach: Fazli Mulaj, Jetmir Devetaku, Ilir Mulaj, Ali Bajrami, Meriton Devetaku, Ilmir Zeqiri, Mevludin Kadriu, Edon Ramadani, Kristjan Nuhi, Faton Ramadani, Yaroslav Hrynchyshyn. – Rupperswil: Philipp Rufli, Adrijan Dvorani, Laurin Bucher, Stefano Blatter, Dominik Schaad, Uros Pavlovic, Alessio Manco, Nrec Nikolla, Jona Siwecki, Mattia Oliveri, Raphael Aeberhard. – Verwarnungen: 6. Laurin Bucher, 51. Arjan Balaj, 53. Kristjan Nuhi.

