2. Liga AFV Menzo Reinach holt sich drei Punkte gegen Kölliken – Milan Marjanovic mit Last-Minute-Treffer Sieg für Menzo Reinach: Gegen Kölliken gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Menzo Reinach gelang Milan Marjanovic in der 91. Minute. In der 3. Minute hatte Altin Gashi Menzo Reinach in Führung gebracht. Der Ausgleich für Kölliken fiel in der 64. Minute durch Endrit Elezaj.

Bei Menzo Reinach sah Kastriot Hasanramaj (72.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Kastriot Hasanramaj (58.) und Dario Bucher (63.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Kölliken, Nestor Ebobisse Molly (58.) kassierte sie.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Menzo Reinach. Das Team liegt mit 31 Punkten auf Rang 7. Menzo Reinach hat bisher zehnmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Menzo Reinach auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 15.-platzierte FC Gontenschwil. Das Spiel findet am Mittwoch (13. April) statt (20.00 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Für Kölliken hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 12. Kölliken hat bisher sechsmal gewonnen, elfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Kölliken wartet im nächsten Spiel daheim das 13.-platzierte Team FC Küttigen, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am Mittwoch (13. April) statt (20.00 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Menzo Reinach - FC Kölliken 2:1 (1:0) - Fluckmatt, Menziken AG – Tore: 3. Altin Gashi (Penalty) 1:0.64. Endrit Elezaj 1:1. 91. Milan Marjanovic 2:1. – Menzo Reinach: Dardan Neziri, Flakron Lokaj, Jan Dätwyler, Florin Hasanaj, Dario Bucher, Fatjan Lokaj, Albert Rudaj, Durim Racaj, Lars Fankhauser, Altin Gashi, Kastriot Hasanramaj. – Kölliken: Lenny Hofer, Alessandro Titone, Mateo Trgo, Nestor Ebobisse Molly, Jan Buchser, Dino Plazibat, Bozo Predojevic, Albert Marku, Endrit Elezaj, Omid Jafari, Rafed Bayazi. – Verwarnungen: 58. Kastriot Hasanramaj, 58. Nestor Ebobisse Molly, 63. Dario Bucher – Ausschluss: 72. Kastriot Hasanramaj.

