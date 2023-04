4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Menzo Reinach bezwingt Ljiljan – Siegtreffer in allerletzter Minute Menzo Reinach behielt im Spiel gegen Ljiljan am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:4.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Faton Ramadani für Menzo Reinach. In der 15. Minute traf er zum 1:0. Menzo Reinach baute die Führung in der 29. Minute (Kristjan Nuhi) weiter aus (2:0). Kristjan Nuhi war es auch, der in der 43. Minute Menzo Reinach weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 3:0.

Menzo Reinach erhöhte in der 45. Minute seine Führung durch Faton Ramadani weiter auf 4:0. In der 47. Minute verkleinerte Muhamed Fejzic den Rückstand von Ljiljan auf 1:4. In der 70. Minute verkleinerte Emir Selimovic den Rückstand von Ljiljan auf 2:4. Das Tor fiel durch einen Elfmeter.

Die 73. Minute brachte für Ljiljan den Anschlusstreffer zum 3:4. Erfolgreich war Amel Sljivar. Emir Selimovic glich in der 82. Minute für Ljiljan aus. Es hiess 4:4. In den Schlussminuten machte Vasfi Jusufi alles klar. Sein Treffer in der 90. Minute zum 5:4 sicherte Menzo Reinach den Sieg.

Bei Ljiljan erhielten Nikola Tepes (60.), Amel Besic (85.) und Nedim Huskic (90.) eine gelbe Karte. Bei Menzo Reinach erhielten Tedros Kewaja (32.) und Ergin Murati (32.) eine gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Ljiljan ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 10).

In der Tabelle verbessert sich Menzo Reinach von Rang 4 auf 3. Das Team hat sieben Punkte. Menzo Reinach hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Menzo Reinach wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team FC Muhen, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am Donnerstag (20. April) statt (20.15 Uhr, Breite/Gemeinde, Muhen).

Ljiljan liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 9. Das Team hat zwei Punkte. Ljiljan hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Ljiljan spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Türkiyemspor (Platz 13). Die Partie findet am 29. April statt (20.00 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Telegramm: FC Menzo Reinach 2 - FC Ljiljan 5:4 (4:0) - Fluckmatt, Menziken AG – Tore: 15. Faton Ramadani 1:0. 29. Kristjan Nuhi 2:0. 43. Kristjan Nuhi 3:0. 45. Faton Ramadani 4:0. 47. Muhamed Fejzic 4:1. 70. Emir Selimovic (Penalty) 4:2.73. Amel Sljivar 4:3. 82. Emir Selimovic 4:4. 90. Vasfi Jusufi 5:4. – Menzo Reinach: Eron Spahiu, Jetmir Devetaku, Muhamed Rexhepi, Sebastjan Nuhi, Nuhi Gentjan, Tedros Kewaja, Ergin Murati, Vasfi Jusufi, Kristjan Nuhi, Faton Ramadani, Ilmir Zeqiri. – Ljiljan: Kerim Cengic, Ajdin Ticevic, Nikola Tepes, Muhamed Fejzic, Amel Besic, Amel Sljivar, Nedim Huskic, Damir Susic, Edin Uzunovic, Emir Selimovic, Elvedin Kazaferovic. – Verwarnungen: 32. Tedros Kewaja, 32. Ergin Murati, 60. Nikola Tepes, 85. Amel Besic, 90. Nedim Huskic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.04.2023 20:51 Uhr.