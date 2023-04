3. Liga, Gruppe 2 Mellingen und Bremgarten spielen unentschieden 1:1 lautet das Resultat zwischen Mellingen und Bremgarten. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Kurz vor der Halbzeitpause gelang Mellingen der erste Treffer der Partie. Yves Furrer traf in der 40. Minute zum 0:1. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 51. Minute traf Philipp Müller für Mellingen.

Gelbe Karten gab es bei Bremgarten für Faik Pnishi (50.), Blerim Pnishi (76.) und Yunus Aslan (84.). Bei Mellingen erhielten Fabian Gisi (48.) und Joel Meier (63.) eine gelbe Karte.

In der Gruppe ist Mellingen in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.6 Mal pro Partie.

Mellingen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 36 Punkte bedeuten Rang 2. Mellingen hat bisher elfmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Mellingen in einem Auswärtsspiel mit FC Erlinsbach 1b (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 21. April statt (20.15 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Bremgarten bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 38 Punkte. Bremgarten hat bisher zwölfmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Bremgarten spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Niederwil (Platz 5). Die Partie findet am 23. April statt (14.00 Uhr, Bärenmatt, Bremgarten).

Telegramm: FC Mellingen - FC Bremgarten 1:1 (0:1) - Kleine Kreuzzelg, Mellingen – Tore: 40. Yves Furrer 0:1. 51. Philipp Müller 1:1. – Mellingen: Philipp Müller, Andreas Etter, Berat Haxha, Pascal Duss, Muhamed Destani, Fabian Gisi, Marco Etter, Arjanit Kabashaj, Ramon Heldner, Joel Meier, Mergim Berisha. – Bremgarten: Vinicius Figueiredo Dias, Kire Damyanov, Timo Jenni, Tihomir Grabovica, Yunus Aslan, Sven Wertli, Halil Hoxhaj, Faik Pnishi, Yves Furrer, Christian Maier, Blerim Pnishi. – Verwarnungen: 48. Fabian Gisi, 50. Faik Pnishi, 63. Joel Meier, 76. Blerim Pnishi, 84. Yunus Aslan.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.04.2023 18:30 Uhr.