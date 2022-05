3. Liga, Gruppe 2 Mellingen setzt Siegesserie auch gegen Muri fort Mellingen setzt seine Siegesserie auch gegen Muri fort. Das 4:2 auswärts am Freitag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Muri: Chris Wiederkehr brachte seine Mannschaft in der 14. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand war in der 32. Minute hergestellt: Patrick Bätschmann traf für Mellingen. In der 54. Minute war es an Rafael Freitas Ferreira, Muri 2:1 in Führung zu bringen.

Der Ausgleich für Mellingen fiel in der 66. Minute (Marc Widmer). In der 80. Minute war es an Pascal Gisi, Mellingen 3:2 in Führung zu bringen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Andreas Etter in der 85. Minute. Er traf zum 4:2 für Mellingen.

Muri kassierte vier gelbe Karten. Mellingen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Mellingen. 34 Punkte bedeuten Rang 7. Mellingen hat bisher elfmal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Mellingen zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Baden 1897 2. Diese Begegnung findet am 13. Mai statt (20.15 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Für Muri hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 11. Muri hat bisher sechsmal gewonnen, 13mal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Muri trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Wettingen 2 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 15. Mai statt (13.00 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen).

Telegramm: FC Muri 2 - FC Mellingen 1 2:4 (1:1) - Brühl, Muri AG – Tore: 14. Chris Wiederkehr 1:0. 32. Patrick Bätschmann 1:1. 54. Rafael Freitas Ferreira 2:1. 66. Marc Widmer 2:2. 80. Pascal Gisi 2:3. 85. Andreas Etter 2:4. – Muri: Nicolas Hofer, Michael Stadelmann, Mathis Stutz, Michael Iloski, Michael Spielmann, Chris Wiederkehr, Nelson Afulike, Nicolas Stierli, Kastriot Tafa, Rafael Freitas Ferreira, Nemanja Papovic. – Mellingen: Patrick Ernst, Marco Etter, Pascal Gisi, Fabian Gisi, Bruno Moraes, Joel Meier, Berat Haxha, Andreas Etter, David Huwiler, Patrick Bätschmann, Rafael Müller. – Verwarnungen: 61. Kastriot Tafa, 81. Phil Parker, 83. Nicolas Stierli, 84. Luca Passerini.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2022 18:19 Uhr.