3. Liga, Gruppe 2 Mellingen lässt sich von Spreitenbach kein Bein stellen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 1 vs. 8) ist Mellingen am Freitag seiner Favoritenrolle gegen Spreitenbach gerecht geworden und hat zuhause 3:1 gewonnen.

(chm)

Den Auftakt machte Burim Lufi, der in der 12. Minute für Spreitenbach zum 1:0 traf. Der Ausgleich für Mellingen fiel in der 47. Minute (Berat Haxha). In der 64. Minute gelang Andreas Etter der Führungstreffer zum 2:1 für Mellingen. In der 66. Minute schoss Berat Haxha Mellingen mittels Elfmeter zur 3:1-Führung.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Spreitenbach gab es vier gelbe Karten. Bei Mellingen erhielten Rafael Müller (48.) und Philipp Müller (72.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Mellingen hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.5 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Unverändert liegt Mellingen nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 21 Spielen 46 Punkte auf dem Konto. Mellingen hat bisher 14mal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Mellingen spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Tägerig (Rang 11). Diese Begegnung findet am Mittwoch (17. Mai) statt (20.00 Uhr, Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig).

Für Spreitenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 8. Spreitenbach hat bisher achtmal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Spreitenbach spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Niederwil (Platz 5). Das Spiel findet am Mittwoch (17. Mai) statt (20.15 Uhr, Mittlerzelg, Spreitenbach).

Telegramm: FC Mellingen - FC Spreitenbach 3:1 (1:1) - Kleine Kreuzzelg, Mellingen – Tore: 12. Burim Lufi 0:1. 47. Berat Haxha 1:1. 64. Andreas Etter 2:1. 66. Berat Haxha (Penalty) 3:1. – Mellingen: Pascal Duss, Arjanit Kabashaj, Andreas Etter, Muhamed Destani, Joel Meier, Fabian Gisi, Berat Haxha, Rafael Müller, Burim Haxha, Philipp Müller, Marco Etter. – Spreitenbach: Isen Veselji, Ahmet Sarican, Alessandro Pierro, Francesco Procopio, Arianit Bytyqi, Elvir Salihu, Rohat Nur, Burim Lufi, Xhemail Rulani, Alemin Isaki, Arian Gavazaj. – Verwarnungen: 18. Elvir Salihu, 48. Rafael Müller, 50. Isen Veselji, 67. Burim Lufi, 68. Vilson Doda, 72. Philipp Müller.

