4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Mellingen lässt sich von Niederwil kein Bein stellen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 6 vs. 13) ist Mellingen am Mittwoch seiner Favoritenrolle gegen Niederwil gerecht geworden und hat auswärts 4:1 gewonnen.

(chm)

Niederwil ging zunächst in der 33. Minute in Führung, als Dani Danielov Tringov zum 1:0 traf. Nur zehn Minuten später schaffte Anton Pervorfi aber den Ausgleich für Mellingen. Besart Ukaj erzielte in der 55. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Mellingen.

In der 74. Minute baute Arlind Berisha den Vorsprung für Mellingen auf zwei Tore aus (3:1). Eric Troglia schoss das 4:1 (89. Minute) für Mellingen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Linus Dubach von Niederwil erhielt in der 43. Minute die gelbe Karte.

Die Abwehr von Niederwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.2 Tore pro Partie (Rang 13).

Mellingen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 5. Mellingen hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mellingen spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Frick 3 (Rang 11). Die Partie findet am 6. Juni statt (20.15 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Für Niederwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 13. Niederwil hat bisher einmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Niederwil trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Sarmenstorf 2b (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Juni (20.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Niederwil 2 - FC Mellingen 2 1:4 (1:1) - Riedmatt, Niederwil – Tore: 33. Dani Danielov Tringov 1:0. 43. Anton Pervorfi (Penalty) 1:1.55. Besart Ukaj 1:2. 74. Arlind Berisha 1:3. 89. Eric Troglia 1:4. – Niederwil: Pascal Günter, Sven Feldmann, Onur Gören, Linus Dubach, Ricky Kropf, Yuri Gigliotti, Marc Wenger, Dani Danielov Tringov, Ayhan Gören, Oliver Raimann, Yannick Erni. – Mellingen: Anton Pervorfi, Roman Seiler, Lee Roy Tanga Ngatcha, Besart Ukaj, David Mirzoyan, Granit Arifi, Altian Pnishi, Shkumbim Gjukaj, Aleksandar Stojanovski, Arlind Berisha, Besnik Selmanaj. – Verwarnungen: 43. Linus Dubach.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.06.2023 15:17 Uhr.