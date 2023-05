4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 2 Mellingen holt sich drei Punkte gegen Muri Mellingen gewinnt am Sonntag zuhause gegen Muri 3:1.

Den Auftakt machte Ardit Dzelili, der in der 11. Minute für Muri zum 1:0 traf. Durch Penalty kam es in der 39. Minute zum Ausgleich für Mellingen. Anton Pervorfi verwandelte erfolgreich. Arlind Berisha brachte Mellingen 2:1 in Führung (85. Minute). Mit dem 3:1 für Mellingen schoss Anton Pervorfi das letzte Tor der Partie.

Bei Muri sah Leonit Shabani (80.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Brayen Rosario Silva Galati (46.) und Sean Meier (87.). Bei Mellingen erhielten Granit Arifi (29.) und Altian Pnishi (70.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Mellingen hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.7 Mal pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 9 mit durchschnittlich 2.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg rückt Mellingen um einen Platz nach vorne. Mit zwölf Punkten liegt das Team auf Rang 4. Mellingen hat bisher viermal gewonnen und dreimal verloren.

Mellingen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Turgi 2 (Platz 6). Die Partie findet am 13. Mai statt (18.00 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Nach der Niederlage büsst Muri zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 11. Muri hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt. Muri verlor zudem erstmals zuhause.

Für Muri geht es in einem Heimspiel gegen FC Fislisbach 2 (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 13. Mai (20.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

Telegramm: FC Mellingen 2 - FC Muri 2a 3:1 (1:1) - Kleine Kreuzzelg, Mellingen – Tore: 11. Ardit Dzelili 0:1. 39. Anton Pervorfi (Penalty) 1:1.85. Arlind Berisha 2:1. 90. Anton Pervorfi 3:1. – Mellingen: Fabio Theiler, Smail Hukic, Roman Seiler, Fabrizio Matranga, Janek Lang, Colin Frey, Shkumbim Gjukaj, Altian Pnishi, Arlind Berisha, Granit Arifi, Anton Pervorfi. – Muri: Noah Früh, Yanik Graf, Emir Jakupovic, Nils Bruckhoff, Arjanis Kovani, Caelan Koch, Fabian Nikolovski, Florent Dinaj, Stiven Stoimenov, Sean Meier, Philippe Miksa. – Verwarnungen: 29. Granit Arifi, 46. Brayen Rosario Silva Galati, 70. Altian Pnishi, 87. Sean Meier – Ausschluss: 80. Leonit Shabani.

