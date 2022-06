3. Liga, Gruppe 2 Mellingen gewinnt klar gegen Villmergen – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Mellingen behielt im Spiel gegen Villmergen am Dienstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:0.

Per Penalty traf Diego Beerle in der 48. Minute zur 1:0-Führung für Mellingen. Mit seinem Tor in der 61. Minute brachte Berat Haxha Mellingen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Erneut Berat Haxha traf in der 70. Minute auch zum 3:0 für Mellingen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Villmergen erhielten Arijan Gashi (28.) und Jim Graf (46.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Mellingen, nämlich für Fabian Gisi (56.).

Die Offensive von Mellingen hat bislang häufig überzeugt: In 24 Spielen hat sie total 62 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.6 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mellingen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 40 Punkte bedeuten Rang 5. Mellingen hat bisher 13mal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Mellingen auswärts mit SV Würenlos 1 (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am Samstag (4. Juni) statt (19.00 Uhr, Tägerhard, Würenlos).

Nach der Niederlage büsst Villmergen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 38 Punkten auf Rang 6. Für Villmergen war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Villmergen spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Döttingen (Rang 14). Das Spiel findet am Samstag (4. Juni) statt (19.00 Uhr, Aarebrücke, Kleindöttingen).

Telegramm: FC Mellingen 1 - FC Villmergen 1 3:0 (0:0) - Kleine Kreuzzelg, Mellingen – Tore: 48. Diego Beerle (Penalty) 1:0.61. Berat Haxha 2:0. 70. Berat Haxha 3:0. – Mellingen: Pascal Duss, Marc Widmer, Fabian Gisi, Marco Etter, Pascal Gisi, Bruno Moraes, Philipp Müller, Diego Beerle, Andreas Etter, Patrick Bätschmann, Joel Bolliger. – Villmergen: Marco Bärtschi, Pascal Rummel, Janis Racis, Noah Haussener, Marco Sanvido, Pascal Meyer, Davide Prati, Sandro Koch, Diogo Calixto Antunes, Arijan Gashi, Jim Graf. – Verwarnungen: 28. Arijan Gashi, 46. Jim Graf, 56. Fabian Gisi.

