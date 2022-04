3. Liga, Gruppe 2 Mellingen gewinnt deutlich gegen Tägerig – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Sieg für Mellingen: Gegen Tägerig gewinnt das Team am Donnerstag zuhause 3:0.

In der 5. Minute gelang Muhamed Destani der Führungstreffer zum 1:0 für Mellingen. In der 75. Minute baute Diego Beerle den Vorsprung für Mellingen auf zwei Tore aus (2:0). Diego Beerle war es auch, der in der 93. Minute Mellingen weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 3:0.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Tägerig gab es vier gelbe Karten. Bei Mellingen erhielten Manuel Gerwer (25.), Andreas Etter (28.) und Fabian Gisi (56.) eine gelbe Karte.

Die Abwehr von Tägerig kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 48 Tore in 17 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel (Rang 11).

Mit dem Sieg rückt Mellingen um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 25 Punkten auf Rang 8. Mellingen hat bisher achtmal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Mellingen geht es auf fremdem Terrain gegen FC Neuenhof 1 (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 22. April statt (20.00 Uhr, Stausee, Neuenhof).

Mit der Niederlage rückt Tägerig in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 23 Punkten neu Platz 9. Tägerig hat bisher siebenmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Tägerig geht es auswärts gegen FC Bremgarten 1 (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am Dienstag (19. April) statt (20.00 Uhr, Bärenmatt, Bremgarten).

Telegramm: FC Mellingen 1 - FC Tägerig 1 3:0 (1:0) - Kleine Kreuzzelg, Mellingen – Tore: 5. Muhamed Destani 1:0. 75. Diego Beerle 2:0. 93. Diego Beerle 3:0. – Mellingen: Patrick Ernst, Pascal Gisi, Fabian Gisi, Berat Haxha, Joel Meier, Muhamed Destani, Joel Bolliger, Andreas Etter, Patrick Bätschmann, Philipp Müller, Manuel Gerwer. – Tägerig: Jonas Simon, Silvan Peterhans, Rafael Annen, Emra Nuhiji, Michael Truniger, Roman Lips, Pedro Loureiro Da Costa, Pascal Meyer, Simone Gehrig, Severin Egli, Yunus Hamurtekin. – Verwarnungen: 8. Severin Egli, 25. Manuel Gerwer, 28. Andreas Etter, 52. Pascal Meyer, 56. Fabian Gisi, 80. Silvan Peterhans, 93. Boran Iscen-Yaz.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

