3. Liga, Gruppe 2 Mellingen gewinnt deutlich gegen Neuenhof Mellingen gewinnt am Freitag auswärts gegen Neuenhof 5:1.

(chm)

Neuenhof erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Mauro Martinelli ging das Team in der 26. Minute in Führung. Gleichstand war in der 51. Minute hergestellt: Diego Beerle traf für Mellingen.

Danach drehte Mellingen auf. Das Team schoss ab der 61. Minute noch vier weitere Tore, während Neuenhof kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:1.

Die Torschützen für Mellingen waren: Berat Haxha (2 Treffer), Patrick Bätschmann (1 Treffer), Manuel Gerwer (1 Treffer) und Diego Beerle (1 Treffer). Einziger Torschütze für Neuenhof war: Mauro Martinelli (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Diego Beerle von Mellingen erhielt in der 70. Minute die gelbe Karte.

Mit dem Sieg rückt Mellingen um einen Platz nach vorne. 28 Punkte bedeuten Rang 7. Für Mellingen ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Mellingen geht es in einem Heimspiel gegen FC Kappelerhof (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (20.15 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Nach der Niederlage büsst Neuenhof einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 31 Punkten auf Rang 5. Neuenhof hat bisher zehnmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Neuenhof in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Muri 2. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Mai (20.15 Uhr, Brühl, Muri AG).

Telegramm: FC Neuenhof 1 - FC Mellingen 1 1:5 (1:0) - Stausee, Neuenhof – Tore: 26. Mauro Martinelli 1:0. 51. Diego Beerle 1:1. 61. Berat Haxha 1:2. 83. Patrick Bätschmann (Penalty) 1:3.86. Berat Haxha (Penalty) 1:4.91. Manuel Gerwer 1:5. – Neuenhof: Alban Kurtishi, Bljerim Nuhija, Stefano Pompa, Daim Pnishi, Jan Voser, Florent Kabashi, Alessandro Bianchi, Shkumbin Shala, Miguel Weber, Kristian Hili, Mauro Martinelli. – Mellingen: Pascal Duss, Joel Bolliger, Pascal Gisi, Fabian Gisi, Joel Meier, Bruno Moraes, Marco Etter, Andreas Etter, Philipp Müller, Ramon Heldner, Diego Beerle. – Verwarnungen: 70. Diego Beerle.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2022 14:02 Uhr.