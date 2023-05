4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Matteo Thaler rettet Villmergen einen Punkt gegen Windisch Im Spiel zwischen Villmergen und Windisch hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Villmergen in der 95. Minute.

Windisch war zwischenzeitlich mit 3:1 (37. Minute) in Führung, konnte den Vorsprung aber nicht über die Runden bringen.

In der 22. Minute erzielte Rejuan Kunjrini für Windisch die 2:1-Führung. Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Windisch stellte Jejuan Kunjrini in Minute 37 her. Der Anschlusstreffer für Villmergen zum 2:3 kam in der 62. Minute. Verantwortlich dafür war Dario Cavallaro. Für den späten Ausgleich für Villmergen sorgte Matteo Thaler, der in der 95. Minute das Tor zum 3:3 erzielte.

Auch Villmergen war im Spiel zeitweise vorne gelegen, nämlich 1:0 (17. Minute).

Villmergen lag zwar während deutlich mehr als der Hälfte des Spiels im Rückstand - Windisch lag während 73 Minuten in Führung -, dennoch sicherte sich das Team noch einen Punkt.

Bei Windisch erhielten Eduard Lleshaj (62.), Nikola Tasic (88.) und Burim Ramadani (93.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Villmergen für Liridon Cufaj (65.) und Colin Graf (75.).

Keine Änderung in der Tabelle für Villmergen: Mit neun Punkten liegt das Team auf Rang 7. Villmergen hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Villmergen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Döttingen (Platz 11). Diese Begegnung findet am Dienstag (9. Mai) statt (20.15 Uhr, Aarebrücke, Kleindöttingen).

Das Unentschieden bringt Windisch in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit acht Punkten auf Rang 8. Windisch hat je zweimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Für Windisch geht es daheim gegen KF Liria (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 12. Mai statt (20.15 Uhr, Dägerli, Windisch).

Telegramm: FC Villmergen 2 - FC Windisch 2 3:3 (1:3) - Badmatte, Villmergen – Tore: 17. Manuel Weber 1:0. 18. Rejuan Kunjrini 1:1. 22. Rejuan Kunjrini 1:2. 37. Jejuan Kunjrini 1:3. 62. Dario Cavallaro 2:3. 95. Matteo Thaler 3:3. – Villmergen: Raffael Wälti, Colin Graf, Drago Biljaka, Dario Cavallaro, Dario Innella, Manuel Weber, Liridon Cufaj, Cyril Schatzmann, Luca Lustenberger, Pascal Sidler, Marco Sidler. – Windisch: Jonathan Stahel, Bosko Todorovic, Sinthuyan Ravindrarajah, Dario Valentino, Burim Ramadani, Luigi Lleshaj, Eduard Lleshaj, Ridvan Lezami, Aziz Türkoglu, Jejuan Kunjrini, Rejuan Kunjrini. – Verwarnungen: 62. Eduard Lleshaj, 65. Liridon Cufaj, 75. Colin Graf, 88. Nikola Tasic, 93. Burim Ramadani.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.05.2023 23:32 Uhr.