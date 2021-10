4. Liga, Gruppe 1 Masis Aarau setzt Siegesserie auch gegen Aarau fort Masis Aarau setzt seine Siegesserie auch gegen Aarau fort. Das 3:2 zuhause am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Darwin Neumann eröffnete in der 13. Minute das Skore, als er für Masis Aarau das 1:0 markierte. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 31. Minute, als Joêl Bühler für Aarau traf. Armen Destici schoss Masis Aarau in der 53. Minute zur 2:1-Führung.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Masis Aarau stellte Marco De Giorgi in Minute 55 her. In der Schlussphase kam Aarau noch auf 2:3 heran. Joel Brugues war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 81. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Aarau erhielten Pino Dietiker (77.) und Joel Brugues (87.) eine gelbe Karte. Masis Aarau blieb ohne Karte.

Dass Masis Aarau viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen zwölf Spielen hat Masis Aarau durchschnittlich 3.6 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 9 mit durchschnittlich 2.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Masis Aarau unverändert. Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Masis Aarau ist es der vierte Sieg in Serie.

Masis Aarau tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von SC Zofingen 2 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am Dienstag (26. Oktober) statt (20.15 Uhr, Trinermatten, Zofingen).

Für Aarau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 13. Aarau hat bisher einmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Aarau spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Gränichen 2 (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (27. Oktober) (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Telegramm: FC Masis Aarau - FC Aarau 3:2 (1:1) - Sportanlage Schachen Aarau, Aarau – Tore: 13. Darwin Neumann (Penalty) 1:0.31. Joêl Bühler 1:1. 53. Armen Destici 2:1. 55. Marco De Giorgi 3:1. 81. Joel Brugues 3:2. – Masis Aarau: Alen Asadurian, Kristijan Coli, Darwin Neumann, Luca Franek, Nicolas Ott, Dejan Risonjic, Tobias Scherer, Alessio Melis, Andrea D Onofrio, Marco Patane, Marco De Giorgi. – Aarau: Fabio Valli, David Ehrensperger, Silvan Hänni, Ivano Passaro, Pino Dietiker, Joêl Bühler, Stefan Zubler, Rafael Da Costa, Florian Sachers, Fabian Laube, Arthur Roth. – Verwarnungen: 77. Pino Dietiker, 87. Joel Brugues.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: SC Schöftland 3 - FC Kölliken 2a 2:1, FC Entfelden 2 - SC Zofingen 2 1:4, FC Muhen 1 - FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 2:0, FC Masis Aarau - FC Aarau 3:2, FC Ljiljan - FC Aarburg 1 3:7, FC Gränichen 2 - FC Rothrist 2 2:6

Tabelle: 1. SC Zofingen 2 12 Spiele/27 Punkte (38:13). 2. FC Aarburg 1 13/27 (43:23), 3. FC Masis Aarau 12/24 (43:28), 4. FC Muhen 1 13/24 (34:28), 5. FC Oftringen 2 12/21 (24:25), 6. SC Schöftland 3 13/21 (30:21), 7. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 13/20 (26:22), 8. FC Gränichen 2 12/19 (33:23), 9. FC Rothrist 2 13/19 (42:38), 10. FC Suhr 2 11/15 (29:28), 11. FC Entfelden 2 13/11 (16:29), 12. FC Kölliken 2a 13/8 (26:46), 13. FC Aarau 11/6 (16:26), 14. FC Ljiljan 13/4 (21:71).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.10.2021 00:46 Uhr.

