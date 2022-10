4. Liga, Gruppe 1 Masis Aarau mit drei Punkten auswärts gegen Schönenwerd-Niedergösgen Masis Aarau behielt im Spiel gegen Schönenwerd-Niedergösgen am Freitag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

(chm)

Schönenwerd-Niedergösgen ging zunächst in Führung, als Manuel David Peralta Gonzalez in der 3. Minute traf. Dann glich aber Agron Qeta (16.) für Masis Aarau aus. Agron Qeta in der 27. Minute und Raphael Moser in der 74. Minute brachten Masis Aarau sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Schönenwerd-Niedergösgen noch auf 2:3 heran. Fabian Souto war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 82. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Masis Aarau für Dejan Risonjic (63.), Agron Qeta (65.) und Christopher Hadodo (75.). Gelbe Karten gab es bei Schönenwerd-Niedergösgen für Livio Salvatore (22.), Renzo Rettenmund (77.) und Raffaele Pizzipaolo (89.).

Die Offensive von Masis Aarau hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.6 Mal pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team die siebtbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 10 mit durchschnittlich 2.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Masis Aarau bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 16 Punkte bedeuten Rang 10. Masis Aarau hat je viermal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Auf Masis Aarau wartet im nächsten Spiel das elftplatzierte Team FC Ljiljan, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 28. Oktober statt (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Schönenwerd-Niedergösgen macht trotz der Niederlage einen Sprung nach vorne in der Tabelle und liegt neu mit 21 Punkten auf Rang 4 (+3). Für Schönenwerd-Niedergösgen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Als nächstes trifft Schönenwerd-Niedergösgen in einem Auswärtsspiel mit FC Aarburg (Platz 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 29. Oktober (18.30 Uhr, Längacker, Aarburg).

Telegramm: FC Schönenwerd-Niedergösgen 2 - FC Masis Aarau 2:3 (1:2) - Sportplatz Feld, Schönenwerd – Tore: 3. Manuel David Peralta Gonzalez 1:0. 16. Agron Qeta 1:1. 27. Agron Qeta 1:2. 74. Raphael Moser 1:3. 82. Fabian Souto 2:3. – Schönenwerd-Niedergö: Burim Bujari, Cebrail Sonzamanci, Ivano Passaro, Oktay Celebioglu, Andrea Ussia, Selim Shatrolli, Raffaele Pizzipaolo, Elia Scheidegger, Renzo Rettenmund, Manuel David Peralta Gonzalez, Fabian Souto. – Masis Aarau: Alen Asadurian, Nicolas Ott, Andry Gutiérrez, Darwin Neumann, Arjanit Toplanaj, Sascha Salzmann, Christopher Hadodo, Marco Patane, Dejan Risonjic, Raphael Moser, Agron Qeta. – Verwarnungen: 22. Livio Salvatore, 63. Dejan Risonjic, 65. Agron Qeta, 75. Christopher Hadodo, 77. Renzo Rettenmund, 89. Raffaele Pizzipaolo.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.10.2022 14:11 Uhr.

