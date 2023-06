4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Masis Aarau holt sich drei Punkte gegen Entfelden – Entfelden verliert nach drei Siegen Sieg für Masis Aarau: Gegen Entfelden gewinnt das Team am Freitag zuhause 5:3.

Den Auftakt machte Armen Destici, der in der 17. Minute für Masis Aarau zum 1:0 traf. Mit einem weiteren Tor erhöhte Armen Destici für Masis Aarau auf 2:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade zwei Minuten. Der Anschlusstreffer für Entfelden zum 1:2 kam in der 34. Minute. Verantwortlich dafür war Edin Kucalovic.

Masis Aarau baute die Führung in der 36. Minute (Alen Tavli) weiter aus (3:1). Masis Aarau konnte die Führung in der 39. Spielminute weiter ausbauen, als Nils Strehle zum 4:1 ins eigene Gehäuse traf. In der 45. Minute verkleinerte Pablo Kubat den Rückstand von Entfelden auf 2:4.

Marco De Giorgi baute in der 58. Minute die Führung für Masis Aarau weiter aus (5:2). Den Schlussstand stellte Pablo Kubat in der 73. Minute her, als er für Entfelden auf 3:5 verkürzte.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Masis Aarau sah Marco De Giorgi (92.) die rote Karte. Gelb erhielt Marco De Giorgi (46.). Bei Entfelden gab es vier gelbe Karten.

Der Sturm von Masis Aarau sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Total schoss das Team 48 Tore in zehn Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 4 Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Masis Aarau: Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Masis Aarau hat bisher achtmal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Masis Aarau auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Muhen (Platz 4) zu tun. Diese Begegnung findet am 8. Juni statt (20.15 Uhr, Breite/Gemeinde, Muhen).

Für Entfelden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 5. Nach drei Siegen in Serie verliert Entfelden erstmals wieder. Entfelden verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Entfelden auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Muhen (Platz 4) zu tun. Das Spiel findet am Montag (5. Juni) statt (20.15 Uhr, Breite/Gemeinde, Muhen).

Telegramm: FC Masis Aarau - FC Entfelden 2 5:3 (4:2) - Sportanlage Schachen, Aarau – Tore: 17. Armen Destici 1:0. 19. Armen Destici 2:0. 34. Edin Kucalovic 2:1. 36. Alen Tavli 3:1. 39. Eigentor (Nils Strehle) 4:1.45. Pablo Kubat 4:2. 58. Marco De Giorgi 5:2. 73. Pablo Kubat 5:3. – Masis Aarau: Agron Qeta, Stefan Hadad, Kristijan Coli, Nicolas Ott, Alen Tavli, Marco De Giorgi, Marco Patane, Christopher Hadodo, Dejan Risonjic, Ivan Lopez Arias, Armen Destici. – Entfelden: Remo Kugler, Gianluca Sorrentino, Nils Strehle, Hamdija Malagic, Sinschaar Be Kescho, Edin Kucalovic, Lukas Marty, Dario Schaller, Pablo Kubat, Cyril Widmer, Mathis Pichler. – Verwarnungen: 46. Marco De Giorgi, 54. Noël Limacher, 55. Nils Strehle, 62. Mathis Pichler, 70. Dario Schaller – Ausschluss: 92. Marco De Giorgi.

