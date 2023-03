4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Masis Aarau bezwingt Rupperswil Masis Aarau behielt im Spiel gegen Rupperswil am Mittwoch zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Loïc Schnyder für Rupperswil. In der 7. Minute traf er zum 1:0. Masis Aarau glich in der 46. Minute durch Sascha Salzmann aus. In der 54. Minute war es an Loïc Schnyder, Rupperswil 2:1 in Führung zu bringen.

Gleichstand war in der 77. Minute hergestellt: Dejan Risonjic traf für Masis Aarau. Marco De Giorgi erzielte in der 87. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Masis Aarau. Das letzte Tor der Partie fiel in der 93. Minute, als Ivan Lopez Arias die Führung für Masis Aarau auf 4:2 erhöhte.

Bei Masis Aarau erhielten Luca Franek (23.), Christopher Hadodo (44.) und Alen Asadurian (89.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Rupperswil erhielt: Tom Nikolla (47.)

In der Tabelle steht Masis Aarau nach dem zweiten Spiel auf Rang 3. Im nächsten Spiel kriegt es Masis Aarau in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn SC Zofingen 2b (Platz 4) zu tun. Diese Begegnung findet am 5. April statt (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Rupperswil liegt nach Spiel 2 auf Rang 12. Rupperswil spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Aarburg (Platz 10). Die Partie findet am Samstag (1. April) statt (19.00 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Telegramm: FC Masis Aarau - FC Rupperswil 2 4:2 (0:1) - Sportanlage Schachen Aarau, Aarau – Tore: 7. Loïc Schnyder 0:1. 46. Sascha Salzmann 1:1. 54. Loïc Schnyder 1:2. 77. Dejan Risonjic 2:2. 87. Marco De Giorgi 3:2. 93. Ivan Lopez Arias 4:2. – Masis Aarau: Alen Asadurian, Andrea Ussia, Luca Franek, Andry Gutiérrez, Andrea D Onofrio, Dejan Risonjic, Sascha Salzmann, Marco Patane, Christopher Hadodo, Marco De Giorgi, Ivan Lopez Arias. – Rupperswil: Philipp Rufli, Nico Di Pietro, Stefano Blatter, Dominik Häfeli, Ennio Cipriano, Remo Bünzli, Roger Häfliger, Loris Raposo, Loïc Schnyder, Jona Siwecki, Fabio Frapolli. – Verwarnungen: 23. Luca Franek, 44. Christopher Hadodo, 47. Tom Nikolla, 89. Alen Asadurian.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.03.2023 12:09 Uhr.