2. Liga AFV Mario Simic rettet Schönenwerd-Niedergösgen einen Punkt gegen Klingnau Im Spiel zwischen Klingnau und Schönenwerd-Niedergösgen gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

Das erste Tor der Partie erzielte Milos Ivanovic für Klingnau. In der 21. Minute traf er zum 1:0. Mit seinem Tor in der 48. Minute brachte Anto Gudelj Klingnau mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Ein Doppelschlag brachte Schönenwerd-Niedergösgen doch noch einen Punkt: Mario Simic schoss Schönenwerd-Niedergösgen innerhalb von vier Minuten zum 1:2 (90.) und dann zum 2:2 (94.).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Klingnau erhielten Semavat Seferi (56.) und Paulo Arias (91.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Schönenwerd-Niedergösgen, nämlich für Alessandro Grimaldi (38.).

Klingnau bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 11. Klingnau hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Klingnau in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Wettingen. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (6. Mai) (17.00 Uhr, Stadion Altenburg, Wettingen).

Für Schönenwerd-Niedergösgen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 37 Punkten auf Rang 3. Schönenwerd-Niedergösgen hat bisher elfmal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Schönenwerd-Niedergösgen daheim auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Brugg. Das Spiel findet am Samstag (6. Mai) statt (17.30 Uhr, Inseli, Niedergösgen).

Telegramm: FC Klingnau - FC Schönenwerd-Niedergösgen 2:2 (1:0) - Sportplatz Grie, Klingnau – Tore: 21. Milos Ivanovic 1:0. 48. Anto Gudelj 2:0. 90. Mario Simic 2:1. 94. Mario Simic 2:2. – Klingnau: Robin Süess, Serkan Korkut, Tomislav Iliev, Tobias Merki, Semavat Seferi, Dario Branco Ferreira, Oruc Teke, Atanas Angelov, Milos Ivanovic, Batuhan Karadeniz, Anto Gudelj. – Schönenwerd-Niedergö: Mike Von Felten, Nico Mogg, Raphael Malundama, Fabio Liloia, Fabio Lo Priore, Stephane Malundama, Michal Kreva, Jonas Hunkeler, Simon Bürge, Sascha Studer, Alessandro Grimaldi. – Verwarnungen: 38. Alessandro Grimaldi, 56. Semavat Seferi, 91. Paulo Arias.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.05.2023 22:23 Uhr.