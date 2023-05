4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1 Manuel Keller führt Seon mit fünf Toren zum Sieg gegen Ataspor Seon Sieg für Seon: Gegen Ataspor Seon gewinnt das Team am Samstag auswärts 7:0.

(chm)

Schon früh setzte Seon dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 8. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 6:0 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Seon noch auf 7:0.

Ataspor Seon gelang kein Tor.

Matchwinner für Seon war Manuel Keller, der gleich fünfmal traf. Die weiteren Torschützen für Seon waren: Matheus Vercillo Cardoso (1 Treffer) und Enis Yavuzcan (1 Treffer)

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Ataspor Seon gab es fünf gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Seon, nämlich für Davide Serratore (50.).

Seon weiss sowohl in der Abwehr wie auch im Sturm zu überzeugen, liegt das Team doch in beiden Statistiken an der Spitze. Total schoss das Team 32 Tore in acht Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 4 Toren pro Spiel.

Seon liegt dank dem Sieg neu an der Tabellenspitze. Nach acht Spielen hat das Team 19 Punkte. Das Team rückt damit einen Platz vor. Für Seon ist es der zweite Sieg in Serie.

Seon spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Seengen (Rang 8). Die Partie findet am Dienstag (23. Mai) statt (20.15 Uhr, Zelgli, Seon).

Mit der Niederlage rückt Ataspor Seon in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 14 Punkten neu Platz 5. Ataspor Seon hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Ataspor Seon auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Rothrist 2 (Platz 4) zu tun. Die Partie findet am Montag (22. Mai) statt (20.15 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Telegramm: FC Ataspor - FC Seon 0:7 (0:6) - Zelgli, Seon – Tore: 8. Manuel Keller 0:1. 10. Manuel Keller 0:2. 18. Manuel Keller 0:3. 29. Manuel Keller 0:4. 34. Enis Yavuzcan (Penalty) 0:5.43. Matheus Vercillo Cardoso 0:6. 60. Manuel Keller 0:7. – Ataspor Seon: Osman Afsar, Salih Yelli, Hidayet Parlak, Kerem Osma, Aytac Akyol, Mehmet Oymak, Ege Köseciogullari, Muzaffer Hatir, Bertan Kanik, Saharat Schaffner, Mert Osma. – Seon: Gian Andri Gloor, Domenico Ferraina, Mohammad Dawod Ahmadi, Davide Serratore, Fabrice Wild, Kristijan Roskovic, Matthias Kokontis, Matheus Vercillo Cardoso, Manuel Keller, Enis Yavuzcan, Raoul Valenti. – Verwarnungen: 34. Bertan Kanik, 34. Osman Afsar, 39. Ahmet Can Tapali, 50. Davide Serratore, 70. Salih Yelli, 85. Ali Cicenoglu.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 1:

