3. Liga, Gruppe 1 Lukas Zgraggen führt Entfelden mit drei Toren zum Sieg gegen Veltheim Entfelden behielt im Spiel gegen Veltheim am Freitag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:1.

Den Auftakt machte Lukas Zgraggen, der in der 23. Minute für Entfelden zum 1:0 traf. Stefan Ott glich in der 40. Minute für Veltheim aus. Es hiess 1:1. In der 60. Minute gelang Lukas Zgraggen der Führungstreffer zum 2:1 für Entfelden.

Entfelden baute in der 80. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Lukas Zgraggen. Alessandro Busto schoss das 4:1 (89. Minute) für Entfelden und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Entfelden erhielten Lukas Zgraggen (66.), Michael Wälty (85.) und Alessandro Busto (85.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Veltheim erhielt: Nicola Pruijs (78.)

Entfelden bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 21 Punkte bedeuten Rang 7. Entfelden hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Entfelden spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Rupperswil (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 31. März (20.15 Uhr, Stockhard Rupperswil,).

Für Veltheim hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 12. Für Veltheim war es bereits die siebte Niederlage in Serie.

Veltheim tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Frick 2 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 30. März statt (20.15 Uhr, Sportplatz Schachen, Veltheim).

Telegramm: FC Entfelden - FC Veltheim AG 4:1 (1:1) - Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden – Tore: 23. Lukas Zgraggen 1:0. 40. Stefan Ott 1:1. 60. Lukas Zgraggen 2:1. 80. Lukas Zgraggen 3:1. 89. Alessandro Busto 4:1. – Entfelden: Roger Küng, Juan Carlos Brugger, Florian Scherer, Gil (Gilberlandio Hemmi), Michael Wälty, Ilir Thaqi, Lukas Zgraggen, Sascha Vogel, Dario Picciolo, Ricardo Nrejaj, Tiziano Battaglini. – Veltheim: Nicolas Peterhans, Oliver Wernli, Nicola Hersche, Nils Freiburghaus, Tobias Kummer, Nicola Pruijs, Pascal Zulauf, Cyrill Huber, Joshua Hächler, Stefan Ott, Gian Furter. – Verwarnungen: 66. Lukas Zgraggen, 78. Nicola Pruijs, 85. Michael Wälty, 85. Alessandro Busto.

