4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde Luca Fehlmann schiesst Seon mit drei Treffern zum Sieg gegen Rothrist Seon gewinnt am Samstag auswärts gegen Rothrist 3:2.

Seon holte gegen Rothrist zweimal einen Rückstand auf und gewann schliesslich.

Im Detail: Das Skore eröffnete Dardan Basha in der 32. Minute. Er traf für Rothrist zum 1:0. Gleichstand stellte Luca Fehlmann durch seinen Treffer für Seon in der 46. Minute her. In der 49. Minute schoss Kristjan Dedaj Rothrist mittels Elfmeter in Führung (2:1).

Seon glich in der 54. Minute durch Luca Fehlmann aus. Der gleiche Luca Fehlmann war auch gleich für den Führungstreffer zum 3:2 für Seon verantwortlich. Er traf erneut in der 62. Spielminute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Rothrist für Leonardo Antonio Ferreira Costa (27.) und Semir Elkaz (66.). Für Seon gab es keine Karte.

In der Tabelle verbessert sich Seon von Rang 11 auf 6. Das Team hat drei Punkte. Seon hat bisher einmal gewonnen und einmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Seon in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Suhr 2 (Platz 7) zu tun. Das Spiel findet am 1. April statt (20.00 Uhr, Zelgli, Seon).

In der Tabelle verliert Rothrist Plätze und zwar von Rang 12 auf 13. Das Team hat null Punkte. Rothrist hat bisher nur verloren, nämlich zweimal.

Für Rothrist geht es auf fremdem Terrain gegen FC Kölliken 2a (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 2. April statt (19.45 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Rothrist 2 - FC Seon 2 2:3 (1:1) - Stampfi, Rothrist – Tore: 32. Dardan Basha 1:0. 46. Luca Fehlmann 1:1. 49. Kristjan Dedaj (Penalty) 2:1.54. Luca Fehlmann 2:2. 62. Luca Fehlmann 2:3. – Rothrist: Ivan Dujmovic, Dominik Siegrist, Joel Fernandes Teixeira, David Dukic, Premtim Beqaj, Edin Kucalovic, Leonardo Antonio Ferreira Costa, Stefan Eric, Patrik Dibrani, Dardan Basha, Kenan Salesevic. – Seon: Patrick Lüscher, Yannik Rösli, Mischa Fischer, Martin Müller, Patryk Czyznikiewicz, Brian Mosimann, Mohammad Dawod Ahmadi, Pascal Ramseier, Leon Leci, Alessio Mandolfo, Lukas Bertschi. – Verwarnungen: 27. Leonardo Antonio Ferreira Costa, 66. Semir Elkaz.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2022 06:39 Uhr.