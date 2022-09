3. Liga, Gruppe 1 Loris Cataldo führt Buchs mit drei Toren zum Sieg gegen Gränichen Buchs gewinnt am Freitag zuhause gegen Gränichen 5:2.

(chm)

Der spätere Verlierer Gränichen lag 1:0 (13. Minute) und 2:1 (37. Minute) in Führung.

Buchs drehte das Spiel ab der 55. Minute. Mit vier Toren in den letzten 35 Minuten sicherte sich das Team den 5:2-Sieg.

Matchwinner für Buchs war Loris Cataldo, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Buchs waren: Marc Grütter (1 Treffer) und Jonathan Frey (1 Treffe.) die Torschützen für Gränichen waren: Seja Ettle und Robin Ettle.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Buchs für Luka Vuleta (35.), Rafael Singy (38.) und Luca Aebli (38.). Bei Gränichen erhielten Seja Ettle (60.), Nestor Ebobisse Molly (63.) und Endrit Saljihi (86.) eine gelbe Karte.

Buchs machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um fünf Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 5. Buchs hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Buchs siegte zudem erstmals auswärts.

Buchs spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Kölliken (Rang 14). Das Spiel findet am 16. September statt (20.00 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Nach der Niederlage büsst Gränichen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 10. Gränichen hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Gränichen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Beinwil am See (Platz 13). Zu diesem Spiel kommt es am 16. September (20.15 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Telegramm: FC Buchs - FC Gränichen 5:2 (1:2) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tore: 13. Seja Ettle 0:1. 28. Jonathan Frey 1:1. 37. Robin Ettle 1:2. 55. Loris Cataldo 2:2. 63. Loris Cataldo (Penalty) 3:2.65. Loris Cataldo (Penalty) 4:2.92. Marc Grütter 5:2. – Buchs: Rajko Abadzic, Habtom Kiros, Luca Aebli, Rafael Singy, Joël Mathys, Dalibor Vasic, Bera Akteke, Luka Vuleta, Riccardo Neumann, Jonathan Frey, Loris Cataldo. – Gränichen: Jan Maurer, Dario Muscia, Nestor Ebobisse Molly, Florian Müller, Tobias Müller, Manuel Peter, Philipp Müller, Cedric Galligani, Seja Ettle, Robin Ettle, Luc Lorenzi. – Verwarnungen: 35. Luka Vuleta, 38. Rafael Singy, 38. Luca Aebli, 60. Seja Ettle, 63. Nestor Ebobisse Molly, 86. Endrit Saljihi.

