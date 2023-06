4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1 Ljiljan mit drei Punkten auswärts gegen Kölliken Ljiljan gewinnt am Samstag auswärts gegen Kölliken 5:3.

Kölliken erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Nicolas Wyss ging das Team in der 1. Minute in Führung. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 24, als Elvedin Kazaferovic für Ljiljan erfolgreich war.

Danach drehte Ljiljan auf. Das Team schoss ab der 44. Minute noch vier weitere Tore, während Kölliken noch zwei Treffer gelangen (zum 2:3 (70. Minute) und 3:5 (83. Minute)). Der Endstand lautete 5:3.

Die Torschützen für Ljiljan waren: Sabahudin Dizdarevic, Filip Ostojic, Emir Selimovic, Elvedin Kazaferovic und Amel Sljivar. Einziger Torschütze für Kölliken war: Nicolas Wyss (3 Treffer).

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Ljiljan sah Filip Ostojic (66.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Ljiljan weitere vier gelbe Karten. Bei Kölliken erhielten Samuel Müller (38.) und Rino Hunziker (56.) eine gelbe Karte.

Die Abwehr von Kölliken kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.8 (Rang 8).

Ljiljan machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 6. Für Ljiljan ist es der zweite Sieg in Serie.

Ljiljan spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Muhen (Platz 4). Die Partie findet am 10. Juni statt (19.00 Uhr, Bächen, Unterentfelden).

Nach der Niederlage büsst Kölliken einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit elf Punkten auf Rang 8. Kölliken hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Kölliken auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Gränichen 2b. Diese Begegnung findet am 9. Juni statt (20.00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Telegramm: FC Kölliken 2a - FC Ljiljan 3:5 (1:2) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 1. Nicolas Wyss 1:0. 24. Elvedin Kazaferovic 1:1. 44. Emir Selimovic 1:2. 56. Filip Ostojic 1:3. 70. Nicolas Wyss 2:3. 77. Amel Sljivar (Penalty) 2:4.80. Sabahudin Dizdarevic 2:5. 83. Nicolas Wyss 3:5. – Kölliken: Alejandro Di Sevo, Aleksander Nrekaj, Samuel Müller, Antonio Ferritto, Endrit Rrustemaj, Ardit Kukeli, Jan Buchser, Joel Lüthy, Rino Hunziker, Jan Gubler, Nicolas Wyss. – Ljiljan: Sadin Mujadzic, Fabio Lo Presti, Ajdin Terzic, Nedim Huskic, Nikola Tepes, Amel Besic, Amel Sljivar, Damir Susic, Filip Ostojic, Emir Selimovic, Elvedin Kazaferovic. – Verwarnungen: 9. Elvedin Kazaferovic, 38. Samuel Müller, 53. Filip Ostojic, 56. Rino Hunziker, 82. Amel Sljivar, 85. Damir Susic – Ausschluss: 66. Filip Ostojic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Abstiegsrunde - Gruppe 1:

Tabelle

