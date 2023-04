4. Liga, Aufstiegsrunde - Gruppe 2 Liria stolpert gegen Merenschwand – Siegtreffer in allerletzter Minute Überraschender Sieg für Merenschwand: Das Team auf Tabellenrang 12 hat am Samstag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Liria (6. Rang) zuhause 4:3 geschlagen. Merenschwand erreichte zugleich den ersten Saisonsieg im fünften Spiel.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Merenschwand: Andrej Heggli brachte seine Mannschaft in der 10. Minute 1:0 in Führung. Zum Ausgleich für Liria traf Aid Murati in der 22. Minute. Andrin Tischhauser schoss Merenschwand in der 35. Minute zur 2:1-Führung.

Der Ausgleich für Liria fiel in der 38. Minute (Aid Murati). Admir Kjerimi traf in der 62. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Liria. Gleichstand (3:3) hiess es wieder in der 65. Minute, als Ivo Aeberhard für Merenschwand traf. In den Schlussminuten machte Alex Marra alles klar. Sein Treffer in der 93. Minute zum 4:3 sicherte Merenschwand den Sieg.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Merenschwand, Ivo Aeberhard (66.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Liria erhielt: Enis Gjuraj (85.)

Dass Merenschwand gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen fünf Spielen 1.4 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Merenschwand die 13.-beste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 9 mit durchschnittlich 3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Liria kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3 Tore pro Partie (Rang 9).

Mit dem Sieg rückt Merenschwand um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit vier Punkten auf Rang 11. Merenschwand hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Wettingen 2 kriegt es Merenschwand im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 28. April statt (20.00 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

Liria rutscht in der Tabelle von Rang 6 auf 8. Das Team hat sechs Punkte. Für Liria war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Liria geht es auf fremdem Terrain gegen FC Brugg 2 (Platz 13) weiter. Die Partie findet am 28. April statt (20.15 Uhr, Stadion Au, Brugg).

Telegramm: FC Merenschwand 1b - KF Liria 4:3 (2:2) - Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand – Tore: 10. Andrej Heggli 1:0. 22. Aid Murati 1:1. 35. Andrin Tischhauser 2:1. 38. Aid Murati 2:2. 62. Admir Kjerimi 2:3. 65. Ivo Aeberhard 3:3. 93. Alex Marra 4:3. – Merenschwand: Robin Schoch, Patrick Stettler, Ivo Aeberhard, Tim Stutz, Silvan Mattig, Alejandro Schegg, Andrin Tischhauser, Giovanni D Elena, Alex Marra, Raphael Glöckler, Andrej Heggli. – Liria: Markus Fries, Edion Cikaqi, Lirian Shala, Enis Gjuraj, Arber Mujaj, Meriton Orana, Mergim Samadraxha, Indrit Rrafshi, Mergim Rashiti, Amir Haliti, Aid Murati. – Verwarnungen: 66. Ivo Aeberhard, 85. Enis Gjuraj.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.04.2023 23:37 Uhr.