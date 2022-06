4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde Liria siegt gegen Windisch – Siegesserie von Windisch gebrochen Sieg für Liria: Gegen Windisch gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:1.

Liria ging in der 60. Spielminute durch Manuell Spaqi in Führung, ehe Windisch in der 63. Minute (Rejuan Kunjrini) der Ausgleich gelang. Das Tor von Amir Haliti in der 66. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Liria. In der 75. Minute schoss Ervin Ilazaj Liria mittels Elfmeter zur 3:1-Führung.

Bei Liria erhielten Jon Koliqi (24.) und Anil Halimi (36.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Windisch für Eduard Lleshaj (24.) und Sinthuyan Ravindrarajah (75.).

Mit einem Tore-Schnitt von 3 Toren pro Spiel ist Liria bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 5 mit durchschnittlich 2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Liria nicht verändert. Mit 23 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Für Liria ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Liria ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Windisch hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 8. Nach vier Siegen in Serie verliert Windisch erstmals wieder.

Für Windisch ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: KF Liria - FC Windisch 2 3:1 (0:0) - Falkenmatt, Othmarsingen – Tore: 60. Manuell Spaqi 1:0. 63. Rejuan Kunjrini 1:1. 66. Amir Haliti 2:1. 75. Ervin Ilazaj (Penalty) 3:1. – Liria: Muhamed Kastrati, Edion Cikaqi, Enis Gjuraj, Lirian Shala, Anil Halimi, Bleon Murtezi, Seid Hetemi, Jon Koliqi, Meriton Orana, Ervin Ilazaj, Amir Haliti. – Windisch: Dario Accardi, Albin Bushi, Blerim Ramadani, Sinthuyan Ravindrarajah, Manuel Killer, Rafael Jakob, Burim Ramadani, Florian Nrecaj, Eduard Lleshaj, Luigi Lleshaj, Rejuan Kunjrini. – Verwarnungen: 24. Jon Koliqi, 24. Eduard Lleshaj, 36. Anil Halimi, 75. Sinthuyan Ravindrarajah.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.06.2022 21:21 Uhr.